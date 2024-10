Nejhorší, co by se mohlo sociální demokracii stát, je spolupráce s komunisty, nic horšího prostě není. Jakákoliv spolupráce s hnutím ANO není ideální, ale určitě by to nebyl takový malér, říká bývalá členka ČSSD a exministryně školství Petra Buzková. Říká, že takové snahy jsou důvodem, proč ze strany odešla. Nová předsedkyně Jana Maláčová to podle ní bude mít těžké.

„Nevystoupila jsem ze strany, protože sociální demokracie byla v koalici s hnutím ANO, vystoupila jsem, protože sociální demokracie laškuje s komunisty,“ vysvětluje Buzková, že ani po zkušenosti vlády s ANO v čele s Bohuslavem Sobotkou jí taková alternativa nepřijde pro budoucnost strany tak děsivá, jako jakékoliv spojení s KSČM.

„Myslím, že pokud strana půjde tímto směrem, udělá chybu,“ komentuje bývalá ministryně školství proklamace nové předsedkyně Socdem Jany Maláčové.

„Máme tady historický příklad, jak vypadala spolupráce sociální demokracie a komunistů. A vypadala tak, že komunisti sociální demokracii násilně sloučili a úplně ji zlikvidovali. Celá řada členů byla vězněná a strana se mohla obnovit až v roce 1989,“ kritizuje politička, podle níž teď hrozí, že komunisté už podruhé za sto let stranu zničí.

Pokud jde o současnou vládu, podle Buzkové udělala daleko méně chyb než některé další, které vládly před ní. „Pro mě je u téhle vlády hrozně důležité, jakou má orientaci ve vztahu k Rusku, Evropské unii a NATO. A to by mělo být klíčové i pro sociální demokracii,“ tvrdí exministryně a dodává, že takové hodnoty mají být v dnešním světě mnohem důležitější než apel na sociální témata.