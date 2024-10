Policie obvinila 13 lidí v souvislosti s pondělním zásahem v Dopravním podniku hlavního města Prahy (DPP). Stíhá je za úplatkářské trestné činy související s plněním veřejných zakázek dopravního podniku. Na webu pražského vrchního státního zastupitelství to bez dalších podrobností uvedl dozorující státní zástupce Adam Borgula. Podle médií se kauza týká mimo jiné starší zakázky na bezpečnostní systém v metru. Server iDnes.cz napsal, že ze zasedání představenstva DPP byli odvedeni generální ředitel Petr Witowski, personální šéf Jiří Špička a další člen představenstva Marek Kopřiva. Deník N uvedl, že obvinění čelí bezpečnostní ředitel DPP Bohdan Frajt.

Zásah v DPP provádí policejní Národní centrála proti organizovanému zločinu. Mluvčí DPP Aneta Řehková řekla, že podnik zatím nezná důvod zásahu a že s policií spolupracuje.

Server iDnes.cz napsal, že policisty zajímají smlouvy ohledně komplexního bezpečnostního systému metra. „Witowski, Špička a Kopřiva byli z představenstva odvedeni. Představenstvo není usnášeníschopné,“ citoval server svůj zdroj. Vyjádření mužů ČTK zjišťuje.

Podle Deníku N je mezi stíhanými lidmi bezpečnostní ředitel Frajt, další lidé z DPP nebo podnikatel Jindřich Špringl, který figuruje v tzv. kauze Dozimetr. Server napsal, že zakázku na komplexní zabezpečení metra podepsal DPP v roce 2010 s konsorciem firem Saab Czech a AŽD Praha. Firma Saab po dvou letech od smlouvy odstoupila a služby nadále dodávala jen AŽD Praha. Policie podle Deníku N věří, že zakázku se pro tuto firmu snažil nadále udržet podnikatel Pavel Dovhomilja, další obviněný z kauzy Dozimetr. Ten policii řekl, že Frajtovi předal 200 tisíc korun v hotovosti, doplnil server.

Zakázky DPP řeší policie opakovaně. Z poslední doby je nejznámějším případem právě kauza Dozimetr, kterou dozoruje rovněž Borgula. Obžaloval v ní devět lidí z účasti na organizované zločinecké skupině, úplatkářství a praní špinavých peněz. Obžaloba tvrdí, že skupina obsadila v DPP důležité pozice tak, aby spřátelení manažeři mohli ovlivňovat výběrová řízení s cílem získat od vítězných firem úplatky. Praha podala v souvislosti s kauzou trestní oznámení, protože následné audity v DPP podle města ukazují na to, že některé zakázky byly předražené, že firma nevýhodně vynakládala finanční prostředky a že v ní byla korupce.

V minulosti se k soudu dostal také případ údajně předražených jízdenek, v němž figuroval bývalý šéf DPP Martin Dvořák či lobbista Ivo Rittig. Justice ale všechny stíhané osvobodila.

Hřib chce rezignaci Witowského

Náměstek pražského primátora Zdeněk Hřib (Piráti) očekává kvůli zásahu policie v sídle dopravního podniku (DPP) rezignaci jeho generálního ředitele Petra Witowského. Pokud to neudělá, navrhne jeho odvolání, řekl dnes po jednání rady hlavního města Hřib. Policie obvinila 13 lidí za úplatkářské trestné činy související s plněním veřejných zakázek dopravního podniku. Podle informací serverů Seznam Zprávy a Deník N Witowski na seznamu obviněných nefiguruje.

„Za mě je zcela zřetelné, že ředitel Witowski má rezignovat,“ řekl Hřib. Pokud tak Witowski neučiní, Hřib navrhne jeho odvolání na jednání dozorčí rady DPP, jejíž řádné zasedání je naplánováno za 15 dní. Předseda opoziční Prahy sobě Adam Scheinherr považuje Hřibovo vyjádření za zbrklé a jako člen dozorčí rady DPP požaduje její mimořádné zasedání.

„Já jsem nebyl dnes nijak kontaktován ze strany policie a ředitel Witowski má vypnutý telefon, takže já nemám nějaké komplexní informace k té záležitosti,“ řekl Hřib. Zároveň uvedl, že z informací, které má, se v kauze jedná o zakázku na komplexní bezpečnostní systém (KBS) z roku 2010 a že jde nejspíš o další větev kauzy Dozimetr a řešení nějakých pohrobků této kauzy, řekl.

K projektu KBS byl v roce 2019 proveden audit. Problémy měl podle Hřiba vyřešit Witowski, a to z titulu generálního ředitele DPP, ale také proto, že oblast bezpečnosti spadá do jeho kompetencí. „S ohledem na to, že zcela zjevně tato záležitost nebyla správně vyřešena, očekávám jeho okamžitou rezignaci. V opačném případě budu navrhovat jeho odvolání,“ řekl Hřib.

Scheinherr považuje Hřibův požadavek za zbrklý, má ho za politickou proklamaci. „Jedná zbrkle a sám přiznává, že nemá informace. Takto se město řídit nemá a DPP už vůbec ne. Budu požadovat svolání mimořádné dozorčí rady, kde se situací budeme zabývat. V každém případě by měl skončit kdokoli z DPP, u koho se ukáže pochybení, nebo dokonce podezření ze spáchání trestného činu,“ uvedl.

Witowski (1970) se stal generálním ředitelem podniku v prosinci 2018. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou a působil dlouhé roky v bankovnictví, kde se věnoval korporátní klientele a finančním trhům.

Podnik řídí pětičlenné představenstvo, jejímž předsedou je právě Witowski. Na ni dohlíží patnáctičlenná dozorčí rada, které předsedá Hřib. Zástupce v ní mají koaliční i opoziční pražští politici a několik míst mají rovněž zástupci zaměstnanců. Valnou hromadou DPP je potom městská rada.

DPP loni dosáhl obratu 27,27 miliardy korun, což je meziročně o 17 procent více. Na jízdném loni podnik utržil necelých 4,9 miliardy, oproti předchozímu roku o 551 milionů víc. Výsledek hospodaření skončil po započtení odložené daně ziskem ve výši 1,223 miliardy korun. Vozy DPP loni najezdily přes 179 milionů kilometrů, meziročně zhruba stejně, a přibylo cestujících. DPP je největší městskou firmou a má na starosti MHD. Město dává ročně na jeho chod okolo 18 miliard korun.