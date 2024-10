Z Prahy 1 se odstěhovaly od revoluce desítky tisíc lidí. Je to trošku smutná vizitka města a toho, jak to tady vedeme,“ říká šéf IPR Praha Ondřej Boháč, podle kterého je pražské centrum to nejhezčí, co největší česká metropole má. Na debatě Spotlight Public: Dokonalé město s ním souhlasil i youtuber Janek Rubeš, podle kterého ale v centru to, co místní nesnáší, naopak turisté naprosto zbožňují.

„Vizuální smog, který je tady často téma diskusí, a řeší se, jak je to hnusné, když jsou na Staromáku pandy, tak to je přesně to, co většina turistů, kteří sem jezdí, absolutně miluje. Co my často považujeme za ostudu, je něco, co ostatní oceňují,“ komentuje youtuber a autor pořadu Kluci z Prahy, jak se může pohled na srdce hlavního města lišit u místních a těch, kteří v Praze nežijí.

Co naopak návštěvníky Prahy určitě nepotěší, je podle ředitele Institutu a plánování hlavního města Ondřeje Boháče neutěšený prostor hned před hlavním nádražím.

„Park Sherwood? To je největší ostuda. Ne kvůli tomu, že je to zanedbané místo, ale je to místo, kde děláte první dojem a uděláte ho jenom jednou. Je to taková léčba šokem,“ míní, ale dodává, že se naštěstí prostor snad brzy změní k lepšímu díky plánům na jeho revitalizaci.

Na prvním živém vysílání Spotlight Public s názvem Dokonalé město respondenti hledali také odpovědi na to, jak by takové místo mělo vůbec vypadat a co tomu nejvíce brání. Přestože by si oba respondenti přáli, aby třeba v hlavním městě docházelo k rychlejším změnám, uznávají, že se metropole postupně vyvíjí, aniž bychom si to uvědomovali.

„Kdybyste si opravdu udělali takovou časovou bránu někam před patnácti až dvaceti lety, tak byste byli v šoku, že to město bylo vážně v daleko horším stavu. Jenže jak to pomalu zažíváme, tak to nevnímáme,“ hodnotí Boháč, který vidí jako největší překážku radikálnějších změn a posunů ve městě současný stavební zákon a samotné kompetence vedení města.

„Primátor Bratislavy je v porovnání s tím pražským úplný diktátor,“ dodává šéf IPR hl. m. Prahy k tomu, jak svázané ruce má hlava největší české metropole. V Evropě to považuje za naprostý unikát.