Důvod je zřejmý. Naše pozice se tak rozcházejí, že já pokládám za fér, aby oni nebyli spojováni s mými pozicemi a já nebyl spojován s jejich. Nic jiného se nestalo, než že řadový člen vystoupil ze strany. Tečka, komentuje bývalý ministr financí Miroslav Kalousek svůj odchod z TOP 09. Kritice strany se ale v rozhovoru se Světlanou Witowskou důrazně vyhýbal: „Odmítl jsem na to téma pět rozhovorů.“

„Čekal jsem na volby, protože jsem si nepřál, aby to někdo mohl zneužít do předvolební kampaně a já někoho poškodil. Jak ty volby skončily, tak jsem ten krok udělal,“ říká ke svému konci v TOP 09 její bývalý předseda a spoluzakladatel, který se ale ve Spotlightu o svém vystoupení ze strany odmítal dál bavit.

Kalousek připustil, že patří k těm, kteří přemýšlí nad tím, že by bylo vhodné, kdyby vznikla nová politická síla, která by kromě zahraniční politiky nabídla také kompetentní hospodářskou politiku.

„Jestli něco takového vznikne, tak se vám to jistě představí i s tím, jaké voliče plánují oslovit. Ale jestli to vznikne, to já nevím,“ polemizoval Kalousek, který prý nebude spekulovat nad tím, jestli se bude takové iniciativy účastnit.

V rozhovoru se Světlanou Witowskou ovšem bývalý ministr financí přiznává, že je jako volič vládní koalice Spolu zklamaný. Komentuje jak způsob odvolání ministra pro digitalizaci Ivana Bartoše premiérem Petrem Fialou, který považuje za „zcela nepřijatelný“, tak i plánovaný rozpočet na příští rok.

„Vláda předložila rozpočet 240 miliard a pokládá to za úspěch. Přitom nemáme krizi, je tu hospodářský růst, nemáme v podstatě vůbec žádnou nezaměstnanost, inflace se vrátila zpátky a máme normální ekonomické časy. V takových časech prostě není normální potřebovat si půjčit čtvrt bilionu na to, abych ufinancoval své běžné každoroční služby,“ kritizuje Fialův kabinet Kalousek, podle kterého je nutné lidem poctivě říct, že se strukturální problém rozpočtu musí zlikvidovat. „Jinak na to všichni velmi doplatíme,“ dodává.