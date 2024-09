Po celém Česku dnes začíná populární akce Noc vědců. Při ní se otevírají různá vědecká pracoviště a vysoké školy – cílem je přiblížit vědu veřejnosti a popularizovat ji. Do akce se samozřejmě zapojují i ženy vědkyně, z názvu to podle nich ale dostatečně nevyplývá. Proto usilují o přejmenování akce na neutrální „Noc vědy“.

„Po téměř 20 letech upozorňování na potřebu změnu názvu jsme se nikam neposunuli. Změna je nutná a nevyhnutelná,“ napsalo v úterý na své sociální sítě Národní kontaktní centrum (NKC) – gender a věda, oddělení Sociologického ústavu AV ČR, jehož cílem je přispívat k rovnosti žen. Příspěvkem odstartovalo kampaň za změnu názvu pro inkluzivnější variantu.

„Letos chceme upozornit na to, že už je skutečně čas na změnu. Tím spíš, že letošní ročník nese téma Proměna,“ zdůvodňuje kampaň vedoucí výzkumného oddělení Marcela Linková.



Přejmenovat událost požadují odborníci zejména proto, že implikuje vědu jakožto ryze mužské prostředí a změna by tak podpořila rovnost ve vědě.

„Noc vědců by se měla jmenovat Noc vědy prostě proto, že kromě vědců existují i vědkyně. A protože když jsme neviditelné v jazyce, tak je to hodně symbolické a potom se to promítá i do jiných rovin, kde jsou vědkyně taky neviditelné, jako jsou třeba různé vyšší pozice ve vědě,“ říká například Marie Heřmanová ze Sociologického ústavu Akademie věd ČR.

Podle dat NKC z roku 2022 měli ve všech profesích výzkumu a vývoje převahu muži nad ženami. V rámci všech osob zaměstnaných ve výzkumu a vývoji představovaly ženy 28,7 procenta zaměstnaných osob. A nadále zůstává převážně v rukou mužů i rozhodování ve vědě. Pouze šest procent žen je ve funkcích ředitelek veřejných výzkumných institucí.

K tomu, aby se změnil název akce, se přidávají i další odborníci, jako například lingvista Mikuláš Preininger. Vysvětluje, že psychologické a lingvistické výzkumy ukazují, že na volbě slov záleží.

„Když třeba mluvíme o nějakém povolání, které je tradičně chápáno spíše jako mužské, což je třeba bohužel věda, a místo generického maskulina, takže slova vědci, použijeme neutrálnější variantu, třeba vědci a vědkyně nebo lidé ve vědě, tak nám najednou to povolání připadá přístupnější a dokážeme si spíše představit, že bychom na něj jednou mohli aspirovat,“ říká Preininger.

Podle Linkové chtějí kampaní také apelovat na vědeckou komunitu: „Aby sama více přemýšlela o volbě slov, tím spíš, chce-li vytvořit vstřícné prostředí pro ženy, jejichž zastoupení ve vědě je v Česku na nejnižší příčce v rámci celé EU; a poskytovat kvalitní vzor a inspiraci nastupujícím generacím.“

Organizátoři Noci vědců HN odpověděli, že pro tento ročník již změnu nešlo udělat, pro příští ročník se vhodné zahrnutí vědců i vědkyň do názvu akce řeší s organizačním týmem.

„S ohledem na předávání koordinátorské agendy novému týmu v letošním roce nebyl v tomto roce prostor pro změnu. Bohužel se nejedná o jednoduchý proces, jak by se mohlo zdát (ochranná známka, dotační programy apod.). Ale změnu názvu zvažujeme,“ napsal v e-mailovém vyjádření mluvčí Noci vědců Ondřej Martínek.

Zmínil také, že do organizace akce jsou každoročně napříč republikou zapojeny tisíce vědkyň a i proto „pevně věří, že pro jejich zviditelnění a popularizaci udělala právě Noc vědců více, než kterákoli jiná obdobná akce“. „V podtitulu Noci vědců i ve všech mediálních výstupech hovoříme jak o vědcích, tak o vědkyních,“ doplňuje Martínek s tím, že v listopadu se plánují organizátoři akce kvůli tomuto tématu sejít na celorepublikové schůzi.