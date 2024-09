Na první pohled to vypadá, že hledáním nového předsedy teď žijí hlavně Piráti. Ještě dřív než oni však svého lídra mají zvolit lidovci. Zatímco Piráty čeká zásadní volba 9. listopadu, a i proto se zatím do souboje ani v zákulisí nikdo nepřihlásil (zvažují to však končící senátor Lukáš Wagenknecht nebo odcházející hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták), lidovci si příštího lídra zvolí už za tři týdny – 19. října na sjezdu v Olomouci. A krajské volby odšpuntovaly dlouho zabrzděná kuloární vyjednávání, kdo do toho půjde. Hlavní pozornost je teď upřená na lidoveckou hvězdu voleb, jihomoravského hejtmana Jana Grolicha.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál Proč dosud nemá jasno lidovecká hvězda voleb Jan Grolich?

Kdo se chce utkat o post předsedy KDU-ČSL?

Co si straníci myslí o možné obhajobě pozice Mariana Jurečky?