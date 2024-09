Úředníci na stavebních úřadech dostanou v nejbližší době možnost vrátit se k systémům používaným před digitalizací stavebního řízení. V současnosti se hledá cesta, jak propojit portál stavebníka s dřívějšími systémy. Souběžně s tím se bude dál pracovat na nových digitalizovaných systémech spuštěných od 1. července. Na tiskové konferenci to uvedl ministr dopravy Martin Kupka (ODS), který po návrhu na odvolání ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše (Piráti) dostal digitalizaci stavebního řízení na starost. Další plán, jak bude Kupka v digitalizaci postupovat, předloží vládě do 16. října.

„Vznikne legislativní návrh, který umožní, aby se úředníci na jednotlivých úřadech mohli také vrátit ke svým známým nástrojům, jako je Vita a další, které jim umožňovaly opravdu komfortní spravování jednotlivých podání,“ řekl Kupka. To by podle něj mohlo urychlit vydávání stavebních povolení. „Zároveň chceme využít aktuální digitální nástroje, portál stavebníka, aby bylo možné podávat žádosti a dokumentaci v digitální podobě a nemuseli se vracet ke stohu projektových záměrů a dokumentací,“ dodal. Potřebná legislativní úprava by se podle něj měla načíst při projednávání zákona o obnovitelných zdrojích energie (OZE).

Podle ministra dopravy není v současnosti možné využívat všechny funkce digitalizace stavebního řízení. Přesvědčila ho o tom i analýza vypracovaná zástupci čtyř ministerstev představená minulý týden na jednání vlády. Podle té by systém digitalizovaného stavebního řízení mohl být v přijatelném stavu odhadem za 12 až 18 měsíců. A to po zapojení zhruba 50 lidí a zvýšení sumy na vypracování o 200 až 300 milionů korun. Do odhadu přitom není započítaná doba na další soutěže, které mohou trvat minimálně šest měsíců.

Bartošovo odvolání z vlády navrhl prezidentovi Petru Pavlovi premiér Petr Fiala (ODS) právě kvůli nezvládnuté digitalizaci stavebního řízení. Kvůli nedostatkům po digitalizaci zavedené od července požadovali návrat k dřívějším systémům obce, stavebníci i sněmovní opozice. „Platí, že do 16. října nabídnu vládě návrh dalších kroků, jak budeme postupovat,“ řekl Kupka.

Ministr dopravy zároveň vytvořil tři skupiny, které budou na digitalizaci pracovat. První povede vrchní ředitel sekce informačních technologií z ministerstva práce a sociálních věcí Karel Trpkoš a bude se zabývat spoluprací s ministerstvem pro místní rozvoj (MMR) a technickým stavem systému. V čele další pracovní skupiny bude ředitel Dopravního a energetického stavebního úřadu (DESÚ) Martin Kozák a bude se zabývat komunikací s úřady a úředníky. Pro vedení třetí skupiny zaměřené na legislativu by Kupka rád oslovil ředitelku legislativně-právního odboru na ministerstvu pro místní rozvoj Marii Kotrlou.

Pracovní skupina vedená Trpkošem měla s Kupkou schůzku ve středu odpoledne. Její součástí je například také předseda České komory architektů Jan Kasl, výkonná ředitelka Svazu měst a obcí Radka Vladyková nebo předseda České komory autorizovaných inženýrů činných ve výstavbě Robert Špalek. Zastoupeni ve skupině má také Sdružení místních samospráv, Svaz podnikatelů ve stavebnictví nebo Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů.

Tyto subjekty se v létě pravidelně setkávaly s Bartošem a zástupci MMR na pracovních jednáních k digitalizaci a od jejího spuštění k 1. červenci upozorňovaly na řadu nedostatků v systémech a na jejich nefunkčnost. Chyby v systémech digitalizace stavebního řízení se i přes snahu MMR dosud nepodařilo odstranit, uvedl dnes předseda Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů Jan Holický.