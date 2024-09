Zatímco ANO si polepšilo o víc než polovinu křesel krajských zastupitelů, Piráti si udrželi pouhá tři a vedení strany nabídlo rezignaci. Neslavilo se ale ani u stran koalice SPOLU, i ty mluví o neúspěchu – a podle toho to také v některých štábech vypadalo. Fotoreportéři Hospodářských novin pro vás zaznamenali klíčové okamžiky letošních voleb do krajů i do senátu.