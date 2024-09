Z mnoha záběrů povodní, které ve městě Jeseníku a sousedních obcích během víkendu pořizovali místní, patří ty jeho k nejucelenějším a také nejemotivnějším. Nezapřou v sobě, že jejich autor – podnikatel v cestovním ruchu Kostas Joanidis – má sledování počasí mezi zálibami, provozuje několik amatérských meteostanic a dříve si vydělával jako fotograf. Na jednom z videí během neděle ze střechy domu zachytil, jak voda unáší muže, který se ji pokusil přebrodit. „Někteří lidé nemají pud sebezáchovy,“ říkal si v těch chvílích. HN poskytl vybrané záběry, v rozhovoru popsal jejich vznik i to, jak vypadal během neděle každodenní život v jednom z nejpostiženějších míst Česka.

Dramatické následky extrémní povodně v Jeseníku

V Jeseníku jste zažil už velkou vodu v roce 1997. Bylo to horší tehdy, nebo letos?

Rozsahem je to z mého pohledu letos horší. V roce 1997 voda nedorazila až do centra města. Teď v neděli se v podstatě soutok Bělé a Staříče posunul asi o kilometr zpět po proudu, což znamená do centra města Jeseník. Bělá a Staříč jsou hlavní řeky vedoucí do Jeseníků, na jejich soutoku kdysi vzniklo město Jeseník. Do Bělé se pak ještě před Jeseníkem vlévá západní odtok z Rejvízského rašeliniště, největšího na Moravě. To všechno se teď spojilo a situaci ještě zhoršilo.

Dronové záběry od Kostase Joanidise

Jak velké toky jsou za normálních okolností Bělá a Staříč?

Jsou to vodní toky, které teď tečou rovnou z kopců, o délce do 20 kilometrů. Vždycky záleží na tom, jak moc prší, dokážou to být celkem silné řeky i uprostřed léta. Nedá se tedy říct, že by to byly nějaké říčky, které by místní normálně ani neregistrovali. Takhle je ale skutečně ani ze zmiňovaného roku 1997 neznáme.

Jak vypadala neděle ve městě Jeseníku z pohledu fungování základních služeb, jako jsou dodávky elektřiny nebo pitné vody?

Vodu doporučili v Jeseníku převařit už v sobotu. V neděli ráno ještě trošku tekla, teď (v neděli večer) už neteče vůbec. Plyn je odstaven, elektřinu vypli někdy v sedm ráno a znovu nahodili asi po 12 hodinách. Teď už nám začala fungovat dokonce i wi-fi. Pořád ale v Jeseníku nefungují mobilní signály, což nechápu. V těchto krizových momentech si myslím, že by mohli operátoři zařídit třeba národní roaming (funguje tak, že pokud zákazník kteréhokoli operátora nemá signál, telefon se automaticky přihlásí do dostupné konkurenční sítě – pozn. red.). Že v těchto chvílích lidi ve městě nemají signál, je opravdu velký problém.

Lidé kráčejí velkou vodou v zatopeném Jeseníku

Máte aspoň výhled, kdy by mělo vše zase fungovat?

To netuším. Pitné vody máme naštěstí dost, myslím, že celý Jeseník si jí nakoupil kvanta.

Fungovaly během neděle ve městě nějaké služby a obchody?

Myslím, že poslední, co bylo otevřené někdy kolem deváté ráno, byl Kaufland – ten sice paradoxně sousedí přímo s řekou Staříčem, ale je tam vysoká zeď a asi tam byla dobrá regulace, tak to snad ochránila. Jinak do všech ostatních obchoďáků a obchůdků, které by během neděle asi mohly mít otevřeno, se dostala voda.

Jak bude podle vás ve městě vypadat první pracovní den nového týdne?

Voda zasáhla některé školy, ty zůstanou zavřené. Do práce fyzicky určitě lidé nebudou moci v obcích Česká Ves a Mikulovice a vím o jedné škole v Jeseníku, která byla pod vodou – tam je výuka odvolaná do úterý, ale dostat to tam do původního stavu bude určitě trvat mnohem déle. Asi ale využijí toho, že jsou ještě s jinou školou pod jedním ředitelstvím, tak sloučí výuku a budou moci fungovat. Zajímavé bylo, že chvíli potom, co v neděli po poledni přestalo pršet, voda z náměstí Jeseníku, kde nikdy předtím nebyla, byla asi během hodiny pryč. Obávali jsme se, že tam bude mnohem déle. A hned bylo vidět, jak lidi makají a technické služby odklízejí z cesty ta kvanta bahna, kamenů a všeho možného, co řeka přinesla. Mezi místními lidmi je vidět solidarita.

Na jak dlouho odhadujete, že bude trvat odstraňování největších škod?

Před chvílí jsem projížděl směrem na Českou Ves (obec nad severním okrajem města Jeseník, má zhruba 2300 obyvatel), o které se celý den mluví ve zpravodajství. Jen jsem se zastavil a otočil, protože tam asi 500 metrů cesty úplně zmizelo. Když jsem se blížil, všude mě zastavovaly stromy, klacky, kusy trávy, je to brutální. Nejkritičtější body infrastruktury se snad během týdne podaří zprovoznit, ale pořád to asi bude v režimu objížděk a zúžení. Bude třeba pořádně prověřit stav mostů. Odklízení na některých místech nedokážu odhadnout, může to být práce do Vánoc, možná až do jara.

Jak je teď Jeseník spojený s okolím? Kdybyste chtěl z města i celého regionu odjet, je to reálné?

Není. Často nejjednodušší spojnice bývá přes Polsko, ale to je na tom ještě hůř. Jet na Zlaté Hory je nesmysl. Lipovou Lázní nebo Bělou pod Pradědem, což jsou další možnosti, se projet – pokud se nemýlím – taky nedá. Viděl jsem tady asi čtyři různé vrtulníky, dva hned ráno, pak kolem poledne jeden policejní, jeden vojenský. Slyšel jsem v rádiu, že IZS dostaly nabídku od soukromých služeb jako DSA, tedy těch, co provozují záchranné služby v různých krajích, a ty tady měly ty další dva eurocoptery (lehké vrtulníky využívané soukromými službami). Nejspíš teď řeší hlavně logistiku a zásobování odříznutých obcí, České Vsi nebo Mikulovic. Člověk by si musel hodně dobře naplánovat cestu, pokud by chtěl teď opustit region.

O povodňové hrozbě se několik dní předem vědělo. Platí, že jste se na situaci mohli připravit lépe než v roce 1997?

Rozhodně ano. Je pravda, že počasí je moje hobby, mám na čtyřech místech amatérské meteostanice, žiju v takové svojí bublině, takže můj pohled může být zkreslený. Hned jsem viděl, že v televizi letos běžela varování několik dní pořád dokola, informace, že bude fakt hodně pršet a že může být podobné i horší jako v roce 1997 byly jasné. Pak ještě od středy nebo čtvrtka město Jeseník založilo informační portál, z kterého přicházely e-maily. Nejkritičtější informace zasílalo město také SMS zprávami, což byla po dobu, dokud aspoň trochu vydržel signál, asi jediná možnost komunikace. Co si pamatuji z devadesátého sedmého, kdy mi bylo 17 a už jsem to tedy celkem vnímal, tehdy ani zdaleka taková informovanost nebyla.

V neděli odpoledne jste ze střechy jednoho z domů natočil proud vody unášející člověka a dalšího, který se snaží držet lampy veřejného osvětlení. Už jsem zahlédl, že někteří lidé na sociálních sítích vám vyčítají, že jste místo natáčení nevyrazil pomoci, přestože vrhnout se do té vody by z mého pohledu bylo šílenství a těžko byste tam byl platný. Co jste si říkal, když jste ty záběry pořizoval?

Natáčel jsem to čistě náhodou shora, dole vím, že stáli nějací lidé a policejní hlídka. Doufal jsem, že ho někdo zachytí, protože byli mnohem blíž. Než bych se tam dostal já, tak už by byl tak daleko, že by to ničemu nepomohlo. Popravdě ale, v tu chvíli jsem si říkal, že ten člověk je vůl, protože ani mě, který jsem fyzicky celkem zdatný, by vůbec nenapadlo se tou cestou vydat. O asi 10 minut později stejnou cestou šly ještě nějaké dvě ženy a snažily se do toho proudu dostat – křičeli jsme na ně z balkonu, ať jdou zpátky. Naštěstí si to nakonec rozmyslely, ale bylo úplně očividné, že je to šílenství. Někteří lidé nemají pud sebezáchovy.