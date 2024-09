Od půlnoci na čtvrtek až do té nedělní platí na většině území Česka povodňová výstraha. Z třicetistupňových veder uplynulého víkendu se už ve čtvrtek ochladí na 12 stupňů Celsia a podle předpovědí Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) se k ochlazení přidají extrémní deště i silný vítr. „Situace ohledně předpovědi extrémních srážek je obdobná těm při povodních v letech 1997 a 2002,“ řekl na mimořádném briefingu ministr životního prostředí Petr Hladík. Některé řeky o víkendu výrazně překročí třetí stupeň povodňové aktivity. V neděli pak meteorologové očekávají, že už tolik pršet nebude.

Déšť má postupně přecházet přes Novohradské hory, Vysočinu, směrem k severnímu pásu a bude rozšířen po celém území republiky. Nejohroženějším územím je oblast Jeseníků, kde může od čtvrtka do neděle napršet mezi 395 a 452 litry vody na metr čtvereční. Nejvyšší riziko povodní je na jesenických řekách a v dalších horských oblastech na severovýchodě země. Výstraha má platit na celém území vyjma Karlovarského a většiny Ústeckého kraje.

„Kromě velkého množství srážek bude situace složitá i v tom, že se k nim přidá i silný vítr. Jeho intenzita může dosahovat až 100 kilometrů v hodině. To znamená, že podmáčené podloží v lesích a následné pády stromů mohou být nebezpečí pro majetek, zaparkovaná vozidla i lidské životy,“ uvedl ministr Hladík.

Podobnost s roky 1997 a 2002 má dění i podle ředitele ČHMÚ Marka Riedera: „Je to specifická synoptická situace a rozmístění jednotlivých tlakových polí je si velice podobné s povodněmi z let 1997 a 2002. Nad území střední Evropy přijde tlaková níže, která nejdříve přejde naše území z východu a poté se obrátí a přejde naše území podruhé,“ uvedl šéf ČHMÚ. Stejně tomu podle něho bylo i v případě tisícileté vody, tedy v roce 2002 – i tehdy byly dvě vlny extrémních srážek. První způsobila nasycení půdy, druhá už byla ničivá.

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) vyzval občany aby nepanikařili. „Nicméně ty předpovědi optimistické nejsou a varování, která vysíláme, i když mohou být jen preventivní, bereme tak, že to usnadní případnou práci složkám integrovaného systému,“ řekl na mimořádném briefingu Rakušan.

Extrémní srážky nyní neohrožují podle Hladíka jen místa, kde mají se záplavami zkušenost. „Vzhledem k tomu, že intenzita srážek bude dlouhodobá a dojde k nasycení půdy i lesů, tak se bleskové povodně mohou objevit i v místech, kde se normálně nečekají,“ varoval ministr. Rakušan pak vyzval organizátory společenských akcí, aby zvážili, zda je jejich konání v pátek a v sobotu bezpečné.

Ministr zemědělství Marek Výborný informoval o tom, že dochází ke snižování objemu na kaskádách. „Zvyšuje se prostor, který by měl dosáhnout až 70 milionu kubíků pro spad srážek na severní návětrné straně Jeseníků. Také jsme zdvojnásobili odtok z Vltavské kaskády, kde momentálně odtéká 80 kubíků vody za sekundu,“ uvedl Výborný.

K odpouštění vody dochází i přes prosbu od německých sousedů, aby to Česko nedělalo. Ve středu nad ránem se totiž v Drážďanech zřítila část betonového mostu Carolabrücke přes Labe a vyšší voda bude na místě komplikovat práci. To ale podle ředitele Povodí Vltavy Petra Kubaly je nutné. „Na německé straně mají ty predikce úplně stejné, ne-li horší, takže z hlediska ochrany před povodněmi je to jediná možná cesta,“ uvedl Kubala.