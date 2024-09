Monika Běloubková z Chomutova zůstala na konci devadesátých let sama s malou dcerou a nemocná. Kvůli nedostatku peněz pak několik let neplatila městské bytové společnosti nájem. Rozhodnutí, s jehož důsledky se potýká dodnes. A to i přesto, že původní zhruba třistatisícový dluh splatila žena s pomocí své mezitím dospělé dcery už před sedmi lety. Příliš si ale nepomohla. Celkově totiž společnost Chomutovská bytová po ženě, která letos vstoupila do oddlužení, vymáhá přes čtyři miliony korun, tvořených jen úroky a pokutami.

Zbývá vám ještě 95 % článku

Co se dočtete dál Chomutovská městská bytová firma, s obviněným bývalým primátorem Hrabáčem a manažerem ANO Richterem v čele, deptá dlužníky vysokými penále za dlužné nájmy.

Co je na tom podle expertů špatně?

Proč už vysoké poplatky z prodlení účtovat nemusí?