V neděli odpoledne odjel autem a od té doby po něm policie pátrala. V úterý večer dětského psychologa Radka Ptáčka našla mrtvého a oznámila, že smrt zřejmě nebyla způsobena cizím zaviněním. Ptáček navíc své manželce krátce po odjezdu psal podivné zprávy, které vyzněly jako loučení, proto policie pracuje s tezí, že mohlo jít o sebevraždu. Ptáček patřil k největším tuzemským expertům v oblasti dětské psychologie. Snažil se přesvědčit rodiče, že fyzické tresty nemají žádný pozitivní dopad, a vysvětloval, proč působí na dětskou psychiku tak destruktivně. „Byl to strážce dětských duší. Děkujeme za vše, co udělal pro české děti,“ uvedla například bývalá ministryně pro lidská práva Džamila Stehlíková. A přidali se k ní i mnohé další osobnosti.

Lítost vyjádřila také současná zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková. „Profesor Radek Ptáček byl velkým zastáncem mnoha důležitých změn na poli lidských práv a ochrany zejména té nejzranitelnější části naší společnosti. Byl mi dlouholetou oporou v tématu nepřijatelnosti fyzických trestů na dětech. Spolupracovali jsme úzce na změnách systému péče o ohrožené děti,“ uvedla Laurenčíková a dodala, že svými výzkumy a veřejnými přednáškami patřil mezi klíčové hybatele potřebných změn rovněž v oblasti zdravotní péče či v segmentu opatrovnické justice. „Jsem mu za mnohé vděčná. S obrovskou lítostí přijímám zprávu, že jeho život skončil,“ napsala na sociální síť X.

Smutek vyjádřila také pirátská radní v Jihomoravském kraji Jana Holomčík Leitnerová. „Je mi to moc líto, Radek Ptáček byl excelentní profesionál, který dokázal o duševním zdraví a dětské duši mluvit velmi srozumitelně a poutavě. Člověk, který pro naši společnost udělal tak strašně moc. Je mi to moc líto, hrozně moc,“ napsala na Facebooku.

Radek Ptáček byl profesorem lékařské psychologie, klinickým psychologem a psychoterapeutem. Působil na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy či na University of New York in Prague. Zabýval se psychologií dítěte, věnoval se vzdělávání lékařů, soudců a sociálních pracovníků, publikoval, vystupoval často v médiích.

V jednom z posledních rozhovorů pro vydavatelství Economia zmínil, že pro lidské zdraví je samota kritická. Hovořil o rozvodech a dopadech na lidskou psychiku i psychiku dětí. „Dítě má základní potřebu mít vztah s oběma rodiči. Pokud se jeden snaží vymazat mu toho druhého z hlavy, zlomí ho a zničí mu celý život,“ uvedl profesor klinické psychologie Radek Ptáček pro DVTV a dodal: „Začíná se stávat sociálně nenormální být s partnerem dlouho šťastný. Rozvod je ale trauma, které vede ke zvýšené míře duševních poruch, poruch ve vztazích, nižší životní úspěšnosti a i předčasné smrti.“