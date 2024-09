V červenci se Česká televize rozhodla po 18 letech vysílání ukončit publicistický pořad 168 hodin. Údajným důvodem bylo porušování kodexu ČT, ale i takzvaná „masturbační konverzace“ mezi Norou Fridrichovou a Markem Wollnerem, která podle generálního ředitele ČT Jana Součka televizi poškodila. Nebýt toho, tak by debata o konci pořadu probíhala déle. Byl to poslední impulz, tvrdí.

„Není dobré, aby Česká televize byla spojována s takovou formou komunikace, jaká vyšla najevo,“ komentuje Souček komunikaci mezi bývalými zaměstnanci televize Norou Fridrichovou a Markem Wollnerem. Tu Fridrichová poskytla bulvárnímu deníku Blesk v reakci na zveřejnění útržku vzájemných zpráv, který ji nestavěl do dobrého světla.

„Chtěl bych, aby tváře lidí, kteří v ČT pracují, nebyly ve stejné škatulce, jako všechny možné celebrity jiného charakteru,“ obhajuje Souček rozhodnutí ukončit pořad 168 hodin. Přímá komunikace s bulvárem i v případě vlastní obhajoby je podle něj jasným překročením pravidel.

Publicistický pořad 168 hodin byl dlouhodobě trnem v oku politiků, v minulých letech jej také kritizovala Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (členy jmenuje a odvolává předseda vlády na návrh Poslanecké sněmovny) i Rada České televize (členy volí Poslanecká sněmovna a Senát).

Samotná Fridrichová však tvrdí, že o výtkách nevěděla. „Pokud mám správné informace a mám je i od ní, tak výtku dostala už v loňském roce od generálního ředitele Petra Dvořáka,“ argumentuje Souček v rozhovoru, který se poprvé natáčel v novém studiu Spotlight.

Nicméně zrušení pořadu, který byl kritický vůči politikům, bylo poměrně nečekané. Svědčí o tom také náhradní program, který se místo 168 hodin v nedělním „second prime time“ vysílá – komediální krimi seriál Strážmistr Topinka. „Nejsem specialistou na programování nedělního večera, ale s mým názorem na to, co by tam mělo běžet, to moc společného nemá,“ uvádí Souček. „Věřím tomu, že se tam vrátí zase publicistický formát, ale v tuhle chvíli žádný takový dotažený do konce nemáme,“ přiznává.

Že by měl být nepohodlný pořad zrušen na základě politického tlaku, Souček odmítá. Popírá i spekulace o tom, že by další na řadě mohl být moderátor Václav Moravec a jeho nedělní diskusní pořad. Znamená to tedy, že je nyní známý moderátor na několik let v bezpečí? „Bianco šek se takhle nepodepisuje,“ reaguje ředitel televize.

Názorové neshody byly důvodem k propuštění šéfa Kanceláře ředitele ČT Igora Němce, na něhož mířila kritika už od počátků jeho působení. Ten se nedávno zúčastnil šestého ročníku Vlasteneckého setkání, které bývá spojováno s dezinformační scénou. „Nesplnil moje očekávání, zejména z hlediska toho, jaká by měl vedoucí Kanceláře generálního ředitele dodržovat pravidla,“ komentuje Souček a dodává, že takové kroky znevěrohodňují nestrannost České televize.