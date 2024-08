Lékařům by se měla v registru automaticky zobrazovat informace, že je jejich pacient držitelem zbrojního oprávnění. Po pátečním jednání pracovní skupiny pro zbraňovou legislativu to řekl ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). V případě podezření, že jejich pacient trpí nemocí nebo stavem, který vylučuje držení zbraně, by také lékaři měli mít povinnost v registru ověřit, zda zbrojní oprávnění má.

Propojení zbraňového a zdravotnického registru je podle Rakušana součástí novely zákona o elektronizaci zdravotnictví. „Ve zkratce se jedná o automatické zobrazení údaje, že někdo je držitelem zbrojního oprávnění, aby mohl nakládat se zbraněmi nebo municí, a to bude pro lékaře uvedeno už v tom jejich kmenovém registru pacientů. Centrální registr zbraní bude údaj automaticky propisovat,“ vysvětlil Rakušan.

„Ve schváleném znění nového zákona o zbraních je zakotveno oprávnění ošetřujícího lékaře v aplikaci Centrálního registru zbraní zjišťovat, zda je jeho pacient držitelem oprávnění nakládání se zbraní. A toto oprávnění lékaře, který má právo nahlížet, bude změněno na povinnost,“ uvedl dále Rakušan.

V plánu je podle ministra také aktualizování seznamu nemocí nebo duševních stavů, které vylučují zdravotní způsobilost k držení zbrojního oprávnění. Při zásahu proti domácímu násilníkovi také bude moci policie člověka vyzvat, aby informoval posuzujícího lékaře o tom, že trpí například nezvládnutou agresivitou. Povinností pro vydání zdravotního posudku by pak bylo posouzení u klinického psychologa.

Pracovní skupina pro zbraňovou legislativu vznikla v reakci na prosincovou střelbu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde její student 14 lidí zabil, 25 zranil a následně zastřelil i sebe. Další jednání by se mělo uskutečnit v září.

Od roku 2026 začne platit nový zákon o zbraních a střelivu, který ukládá povinnost prodejců zbraní hlásit podezřelé obchody. Zavádí také možnost zabavit střelné zbraně kvůli bezpečnostnímu riziku nebo zkrácení lhůty pro lékařské prohlídky držitelů zbraní z deseti na pět let. Zahrnuje i možnost policie nařídit tuto prohlídku kdykoli.

Sněmovna zároveň projednává návrh, podle kterého by prodejci zbraní a střeliva museli podezřelé nákupy hlásit ještě před platností nového zákona. V prvním kole návrh podpořila. Podle poslanců opozičního hnutí ANO ale úprava přenáší odpovědnost na prodejce, může podle nich také kriminalizovat například sportovní střelce za nákup většího množství střeliva. Pokud držitel licence oznámení neprovede, dopustí se podle návrhu přestupku. Policie by také měla podle návrhu dříve získat širší možnosti pro zajištění zbraní.