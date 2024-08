Bezpečnostní situace ve světě podle prezidenta Petra Pavla jasně ukazuje, že při zajištění bezpečnosti nelze vystačit pouze s profesionálními armádami. Nejsou dostatečným prostředkem pro zajištění bezpečnosti ve velkém konfliktu. Žádný krok, který by směřoval k obnovení povinné vojenské služby v Česku, se ale podle něj nepřipravuje. Pavel to dnes řekl v živém vysílání na sociálních sítích, ve kterém mu pokládali dotazy občané. Prezident odpovídal na nejrůznější otázky, diváci se ptali například, jaký je jeho nejoblíbenější tank, jaká je nejlepší barva flanelové košile nebo jestli mu chutná svíčková.

„Neříkám, že všichni musí obléknout uniformu a jít bojovat, ale bezpečnost země je skutečně věcí každého z nás,“ řekl Pavel v odpovědi na otázku, co říká na znovuzavedení povinné vojenské služby v Chorvatsku. V Česku je podle něj systém nastavený tak, že pokud vznikne konflikt, byla by do něj profesionální armáda nasazena a pak by veškeré další úkoly, například ochranu důležitých objektů v ČR, plnily zálohy. Je podle něj pochopitelné, že některé země sahají k obnově základní vojenské služby.

„My hledáme alternativní formy jak spíše na dobrovolné bázi než na povinné umožnit lidem, aby prošli nějakým základním výcvikem,“ doplnil prezident. „Základní výcvik v souhrnném trvání maximálně tří měsíců, který by se navíc dal rozdělit do několika etap, by určitě nikomu neuškodil, naopak by mnoha lidem pomohl trochu zjistit, kde jsou jejich limity, a možná by jim pomohl potom i v práci, protože by byli připraveni na řadu krizových situací. A pro naši zemi by znamenal větší bázi těch, se kterými by se dalo počítat v případě, že bychom se dostali do opravdu vážné krize,“ dodal prezident.

Zdůraznil však, že jde o úvahy ve stadiu analýz. Žádný krok, který by směřoval k obnovení vojenské služby, se podle prezidenta nepřipravuje.

Pavel se vyjádřil i k tomu, v jakém časovém horizontu předpokládá konec války na Ukrajině. „Konec není v rukou nás, Ukrajiny, ale je především v rukou Ruska, prezidenta Putina. Ten válku začal a ten ji také může ze dne na den ukončit,“ řekl. Rusko a jeho prezident Vladimir Putin podle něj musí pochopit, že pokračováním války na Ukrajině svých cílů nedosáhnou, a i proto podle Pavla má smysl, aby Česká republika Ukrajinu dále podporovala.

Jeden z diskutujících se Pavla ptal, jak by se zachoval, pokud by sněmovní volby vyhrálo opoziční hnutí ANO. „Pokud vyhraje kterákoli strana volby do Poslanecké sněmovny, tak je to především vůle voličů. A protože žijeme v demokracii, tak bychom takovou volbu měli respektovat,“ řekl prezident. Důležité podle něj je, aby lidé přišli k volbám a vyjádřili v nich svůj názor.

Komentoval kontroverzní předvolební kampaň SPD, ve které hnutí používá obrázky muže tmavé pleti se zkrvaveným nožem a v zakrvácené košili či romskými chlapci kouřícími cigaretu. Kvůli kampani čelí hnutí několika trestním oznámením, plakáty se zabývá policie. Podle prezidenta je kampaň „za hranou“.

Pavel odpovídal také na dotazy o důchodové reformě, dezinformacích, ruské hybridní válce nebo o eutanazii. „Zastávám ten názor, že by každý svobodný člověk měl mít právo rozhodnout se o tom, jakým způsobem by chtěl ze života odejít v případě, že se dostane do situace, která už nemá řešení,“ řekl Pavel.

Na dotaz, jaký je jeho nejoblíbenější tank, Pavel odpověděl, že jako výsadkář se od tanků držel co nejdál. „My výsadkáři se z principu držíme dál od všeho, co je zavřené jako želva.“ Nejlepší flanelová košile je podle něj červená, svíčkovou má rád, a speciálně tu, kterou dělá jeho žena.

Prezident zodpověděl i otázku, zda někdy zkoušel nelegální drogy. Pavel řekl, že když pracoval v Holandsku, dostal v kavárně ke kávě brownies s obsahem THC. „Ale musím říct, že jsem ani neměl možnost ověřit si, jak to funguje, protože i potom, co jsem pozřel jednu brownie, tak jsem necítil žádný vliv. Takže nemůžu říct, jakou zkušenost jsem z toho měl,“ řekl prezident.