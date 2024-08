Byznys tleská politikům, kteří snižují daně. Aby ne. Ovšem jen v případě, kdy si to země může dovolit. A jestli si to může dovolit, není vůbec tak zřejmé, jak by se mohlo zdát. Hraje se o to, zda zadlužení způsobené nižšími daňovými příjmy příliš...

25. 6. 2024 ▪ 2 min. čtení