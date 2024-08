Když muži uvedou na svém profilu, že chodí na terapii, často to má pozitivní vliv na seznamování, říká socioložka, psychoterapeutka a zakladatelka Institutu Moderní láska Markéta Šetinová. Podle ní je mezi mladými vidět seberozvojový trend a vyhledávají tyto vlastnosti i u svých protějšků.

Podle odborníků se lidé v předchozích generacích rozhodovali, jestli půjdou na druhé rande, hlavně podle fyzické přitažlivosti. S generací Z ale přišla změna. „Mladší lidi se hodně zaměřují na bezpečí, autenticitu, to, aby mohli být sami sebou, hledají někoho, kdo je třeba může rozvíjet, posouvat. Je pro ně důležité duševní zdraví a to se zrcadlí i v tom seznamování, že hledají člověka, co to má podobně,“ vysvětluje Šetinová.

Podle ní není těžké jen seznamování přes aplikace. „Obecně není jednoduché se seznámit. Pro někoho to přijde úplně nečekaně, někomu to trvá roky. Z našich výzkumů vyplývá, že lidé, kteří se dobře seznamují online i offline, jsou ti stereotypně atraktivní, extrovertní, společenští. Ti dokážou zaujmout, jak na tom večírku, tak na appce,“ popisuje socioložka.

Pokud ale lidé na aplikacích nemají odezvu, může to pro ně být velmi frustrující. „Ti lidé popisují, že se tam cítí jako zboží, mají frustraci z té komunikace, když se s někým propojí a ten druhý to propojení zruší bez vysvětlení. Je poměrně těžké tam najít lidi, kteří do toho seznamování online dávají energii, protože všichni jsou tím kolektivně trošku frustrovaní,“ doplňuje Šetinová.

V seznamovacích aplikacích hraje roli i umělá inteligence. Asi pětina mužů používá ChatGPT například na vytvoření profilu nebo psaní zpráv. „My jsme to s kolegyněmi testovaly a vyšlo z toho, že v češtině ty zprávy neměly moc velkou kvalitu, aby to ten druhý nepoznal a nebylo to divné. Můžeme to využít jako inspiraci, ale když často používám AI nebo si ‚na něco hraju‘, tak to dlouhodobě není dobrá strategie. Brzo se stejně ukáže, kdo doopravdy jsem,“ říká psychoterapeutka.

Je v budoucnu možné, že místo lidí budou chatovat dva „AI boti“? Narůstá počet mužů, kteří jsou kvůli negativním odezvám na seznamkách agresivní vůči ženám? A jak fungují novodobí „sňatkoví podvodníci“ na seznamovacích aplikacích? A proč je Tinder stále nejpopulárnější, když jiné aplikace tvrdí, že nejsou tak povrchní?