Velmi intenzivní bouřka se vyskytla v neděli odpoledne na Šumavě v okolí obce Stachy na Prachaticku, napršelo tam patrně přes 80 milimetrů, v místě jsou velké škody, informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) na síti X. Kolem 100 milimetrů pak spadlo v okolí města Zbiroh na Rokycansku. Kvůli bouřkám bylo na pražském letišti přerušeno odbavení. Lze čekat zpoždění letů, ale nebude nijak zásadní, uvedla mluvčí letiště Eva Krejčí.

Meteorologové v neděli pro Čechy zvýšili stupeň nebezpečí před výskytem bouřek na vysoký, na Moravě a ve Slezsku ponechali varování před silnými bouřkami s nízkým stupněm nebezpečí.

Během neděle postupuje podle meteorologů nad Českou republiku zvlněná studená fronta z Německa. „Na studené frontě a v teplém vzduchu před ní se budou zejména dnes odpoledne, večer a v první polovině noci na pondělí vytvářet bouřky,“ uvedl ČHMÚ ve výstraze. Vedle přívalového deště je pravděpodobný také výskyt krup a nárazů větru 70 kilometrů za hodinu.

„Zatím nejvíce srážek z opakovaných bouřek spadlo na Rokycansku v Plzeňském kraji, kde spadlo za více než tři hodiny až kolem 100 milimetrů. Bouřky mají intenzitu spíše, co se týká srážek, kroupy jsme zatím úplně nezaznamenali,“ řekl Radiožurnálu meteorolog Štefan Handžák.

Na západě Čech se už první bouřky začaly tvořit kolem poledne, velmi silná bouřka zasáhla například okolí města Toužim na Karlovarsku. Aktuálně se vyskytuje také na Kladensku a rovněž v Praze.

Později velmi silné bouřky dorazí podle meteorologů i na Českomoravskou vrchovinu a do severovýchodních Čech, večer pak na Moravu a do Slezska. „Nicméně tady už očekáváme projevy mírnější (žluté) s úhrny nejčastěji kolem 40 mm za krátkou dobu, nárazy větru do 70 kilometrů za hodinu a kroupami. V opakovaných bouřkách budou celkové úhrny ještě vyšší. Bouřky se budou vyskytovat až do noci a během její druhé poloviny budou ustávat,“ uvedli meteorologové.

Bouřky se zejména v jihovýchodní polovině Česka objevily i v sobotu. Napilno měli zejména moravskoslezští hasiči, od sobotních 16:00 do dnešních 06:00 zasahovali u 141 událostí, nejčastěji likvidovali popadané a polámané stromy a větve či čerpali vodu z garáží nebo sklepů.