Nabídka na další uplatnění v České televizi (ČT), kterou dostala od vedení redakce zpravodajství a publicistiky, podle moderátorky Nory Fridrichové posiluje podezření na zastavení jejího pořadu 168 hodin z politických důvodů. Novinářka to uvedla na síti X. Televize jí nabídla, aby se zaměřila na sociální témata. Fridrichová k tomu uvedla, že se posledních 21 let věnovala dominantně politice a nabídka, která "by ji vyřadila z kritické politické žurnalistiky, se jistě líbí mnoha politikům". Nicméně ji hodlá zvážit.

Ředitel ČT Jan Souček koncem července oznámil, že publicistický pořad 168 hodin skončí po prázdninách. Zrušení pořadu odůvodnil opakovaným porušováním závazných pravidel při zpracování reportáží a nepřijatelným způsobem konverzace Fridrichové s bývalým zaměstnancem ČT Markem Wollnerem. Kvůli zrušení pořadu 168 hodin se v pondělí mimořádně sejde Rada ČT.

Ve čtvrtek Česká televize informovala, že se s reportéry zrušeného pořadu dohodla na jejich novém působení v jiných relacích. Podle mluvčí Venduly Krejčové všichni nabídnuté pozice uvítali a nastoupí do nich od příštího týdne, působit budou v pořadech Reportéři ČT, Newsroom či Černé ovce. Fridrichová si podle čtvrtečního vyjádření ČT vzala týden na rozmyšlenou.

Šéfredaktor zpravodajství a publicistiky Michal Kubal v tiskové zprávě uvedl, že veřejnoprávní televize chce dát větší prostor sociálním tématům, kterým se Fridrichová věnovala nejen v ČT, ale i v dalších svých aktivitách. Zmínil témata samoživitelek nebo dětí z chudých rodin. Podle něj by nová pozice umožnila Fridrichové věnovat se těmto otázkám na širší ploše, do hloubky a systematicky.

"I když si vážím uznání České televize za mé aktivity ve prospěch samoživitelů, pracovní nabídka od vedení zpravodajství a publicistiky ČT, abych se věnovala pouze sociálním tématům, posiluje podezření, že pořad 168 hodin byl zastaven z politických důvodů," reagovala na to dnes Fridrichová.

Pořad 168 hodin vysílala ČT od roku 2006. Za dobu své existence odvysílal na 3500 reportáží. Loni měl průměrnou sledovanost 533.000 diváků a díval se na něj zhruba každý šestý Čech se zapnutou televizí.