Naposledy vydala Světová zdravotnická organizace (WHO) toto nejzávažnější varování v březnu 2020 – na začátku covidové pandemie. Nyní se obává, že by podobné ohrožení veřejného zdraví po celém světě mohla představovat agresivnější varianta virového onemocnění mpox, dříve známého jako opičí neštovice. Ta se dnes šíří napříč Afrikou. Nová podoba nemoci by měla být málo nakažlivá a má nízkou úmrtnost, státy by ale přesto měly podle odborníků brát nákazu vážně.

„Je to něco, co by nás mělo znepokojovat všechny. Potenciál dalšího šíření mimo Afriku je velmi znepokojivý,“ uvedl generální ředitel WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Organizace ve středu v souvislosti s mpox vyhlásila takzvaný stav ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu.

Toto varování pro členské státy včetně Česka nic konkrétního neznamená. Jde spíše o upozornění pro úřady po celém světě, aby se začaly připravovat na možné vypuknutí nemoci, která může ohrozit veřejné zdraví.

