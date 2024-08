Ač s majetkem přes čtyři miliardy korun patřil mezi nejbohatší Čechy, za hranicemi Liberce znal Alexandra Kendika málokdo. Člověk, kterého si tamní veřejnost spojuje především se známou prodejnou potravin v paláci Dunaj v srdci města, svůj majetek příliš nedával na odiv, a tak se v žebříčcích českých miliardářů neobjevoval. Byť by mu mezi nimi patřila zhruba osmdesátá příčka. Právě o jeho majetek se teď svádí boj, který má dopad i na město.

Kendik v březnu 2020 ve věku 59 let následkem úrazu zemřel a loni v březnu dědický soud potvrdil rozhodnutí notáře, že si jeho pozůstalost rovným dílem rozdělí jeho manželka Jana a jejich dvě dcery – dvojčata Jana Diviš Kendiková a Alexandra Kendiková. Soud také stanovil, že jeho majetek měl na počátku roku 2023 hodnotu 4,14 miliardy korun. Předstihl tak například spolumajitele RegioJetu Leoše Novotného či Pavla Sehnala, který vlastní letňanské výstaviště, čestlický akvapark či pojišťovnu Slavia.

Změny majitelů tak byly zapsány jak do obchodního rejstříku, tak třeba do katastru nemovitostí. Jenže to už neplatí. A majetek soudy na Kendika, byť je již čtyři roky po smrti, přepsaly zpět.

