Současná vedra mohou zkomplikovat i provoz na železnici. Dopravci kvůli nim evidovali několik případů výpadků klimatizací či poruch přehřátých lokomotiv a dalších strojů, což může vést i ke zpožďování některých spojů. Naopak na železniční síť horko vliv nemá, rizikem jsou pro ni spíše bouřky nebo silný vítr. Vyplývá to z komentářů dopravců a Správy železnic pro ČTK.

Dlouhodobá zátěž v podobě tropických teplot působí i na techniku dopravců, především pak lokomotivy a hnací vozy, které ve vysokých teplotách nestíhají chladit motory či další tepelně namáhaná zařízení. „Je to podobné jako třeba u automobilu, kdy v těchto vedrech lidé musí někdy počkat, až klesne teplota motoru na stanovenou úroveň. V takových případech dochází obvykle k zaúčinkování tepelné ochrany, která znemožní přetížení a poškození vozidla, nicméně to také znamená, že vozidlo musí být odstaveno z provozu na dobu nutnou k ochlazení příslušných součástí. To se následně může projevit jako zdržení nebo odřeknutí některého spoje,“ popsal mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský. Připustil, že dráhy podobné jednotlivé případy závad nebo tepelného přetížení vozidel ve dnech s tropickým teplotami přirozeně zaznamenávají.

Problémy mohou vznikat také s funkčností klimatizace. Celkově mají ČD klimatizaci ve zhruba polovině svého vozového parku.

Na koleje a další zařízení železniční sítě naopak tropy vliv nemají. „Vysoké teploty na železnici v dnešní době problémy zpravidla nezpůsobují. V uplynulé době ani žádnou takovou událost na české síti neevidujeme,“ uvedla mluvčí Správy železnic Nela Eberl Friebová.

Upozornila, že v létě mají na železnici vliv zejména bouřky a silný vítr. „Nejčastěji se jedná o pády stromů na koleje nebo trakční vedení, výpadky zabezpečovacího zařízení – může do něj uhodit blesk nebo může dojít v daném místě ke kompletnímu výpadku proudu. Přívalový déšť zase může způsobit podmáčení tratě, vodu je pak nutné odčerpat. Někdy se vlivem silného deště řeší i sesun svahu či náspu,“ popsala Eberl Friebová.

Při takto nepříznivém počasí proto správa v některých případech i preventivně zastavuje provoz, aby co nejvíce eliminovala případné problémy. „Do terénu je nasazeno maximum pracovníků, ať už jde o drážní hasiče, elektrikáře apod.,“ uvedla mluvčí. Snaha je odklízecí práce dokončit co nejrychleji, ale vždy záleží na konkrétní situaci a rozsahu poškození, dodala.

Dopravci současným teplotám přizpůsobují i podmínky pro své zaměstnance. Například České dráhy mají podle Šťáhlavského pro podobné dny nastavený systém péče o zaměstnance. „Zaměstnanci v provozu jsou vybaveni například termoboxy, ve kterých déle vydrží vychlazená voda. Na stanovištích strojvedoucích i na stacionárních pracovištích jsou chladničky. Na stacionárních pracovištích máme pro zaměstnance i aquabary a sodobary,“ popsal Šťáhlavský. Drtivá většina stanovišť strojvedoucích je pak také klimatizována, podotkl mluvčí.

Středa byla v Česku zatím nejteplejším dnem letošního roku. Na většině území teploty dosahovaly až 35 stupňů, nejvyšší teplotu naměřili ve Strážnici na jižní Moravě 37,1 stupně Celsia.