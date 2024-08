Lékařů bude v Česku vždy jen omezený počet. Aby se systém nezhroutil, tak by podle experta na zdravotnictví Jakuba Hlávky pomohlo, aby část věcí, co řeší lékaři, dělaly jiné profese. Zároveň by zdravotníci i stát vydělali na digitalizaci systému.

Rozhovor