Ta, kterou budou zpívat opilci.“ Tak popsal v květnu 1907 neznámý písničkář tehdejší hit léta. Už před více než sto lety se umělci přeli o to, čí píseň bude letním hitem. Až v roce 1940 ale zveřejnil týdeník Billboard první hudební žebříček, což byl podle kritika Davida Hajdua první krok k rozšíření fenoménu songu léta, který se plně projevil ve Spojených státech v 50. a 60. letech v éře rokenrolu.

Mezi tehdejší letní hity patří dodnes světoznámé písničky. V roce 1976 vystřelila písnička Don’t Go Breaking My Heart dosud nepříliš známých zpěváků Eltona Johna a Kiki Dee. Léto 1982 pak ovládla Eye of the Tiger, která doprovázela ikonického Sylvestera Stallonea v roli Rockyho. Také chytlavý hit Macarena z léta 1996 zná bezpochyby každý. Ve druhé polovině devadesátých let se nacházel hudební průmysl na vrcholu. Lidé utráceli desítky miliard dolarů za nahrávky na CD.

Až do roku 1983 si většina lidí hudbu pořizovala na vinylech. Potom přišla éra magnetických kazet a následně optických CD. Po epizodě, kdy si lidé z internetu stahovali hudbu do přehrávačů, dominuje od roku 2016 streamování.

V následující infografice si můžete proklikat všechna data i poslechnout všechny hity. Po kliknutí na ikonu pro daný rok se vám v dolní části infografiky otevře příslušný letní hit.