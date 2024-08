Po několika měsících „jarního“ spánku se ve světě opět zvedají čísla covidových infekcí. Lidé se sice tolik netestují, ale odpadní vody ukazují, že nemocných přibývá. Nově zmutovaný kmen se opět dokázal „vylepšit“ a nyní lépe obchází získanou lidskou imunitu. Jaký to bude mít dopad? A co by člověk měl o nové variantě covidu vědět?

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Jaké jsou příznaky nové varianty.

Zda je kmen FLiRT v Česku.

V čem se změnil kmen oproti předchozí variantě.