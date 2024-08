Koaliční Piráti chtějí dodatečnou nápravu příliš vysokých předčasných důchodů z roku 2022. Jednou z variant by podle zjištění HN mohlo být odstupňování valorizace. Princip by byl jednoduchý – čím vyšší penze, tím by se zvyšovala méně.

Kdo šel do předčasného důchodu v roce 2022 a stihl tak dvě mimořádné a jednu řádnou valorizaci, měl řádově až o jednotky tisíc korun vyšší důchod než ten, kdo si počkal třeba jen pár měsíců na řádnou penzi. A tedy dál pracoval a odváděl pojistné. Právě tento rozdíl teď chtějí Piráti napravit.

