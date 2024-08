Ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti) je pod rostoucím tlakem nejen opozice, ale nyní už i ze strany koaličních partnerů, aby co nejdřív vyřešil problémy vzniklé digitalizací stavebního řízení. Šéf poslanců koaliční TOP 09 Jan Jakob v televizní debatě v neděli řekl, že Bartoš má čas napravit chyby v systému do konce srpna. V opačném případě bude podle něj ministr muset ze situace “vyvodit svou osobní odpovědnost.”

Jakob to řekl v pořadu Partie Plus na CNN Prima News. Pro Bartošovu rezignaci se už předtím vyslovili zástupci opozičních hnutí ANO a Svoboda a přímá demokracie (SPD). Bartoš rezignaci odmítá. V neděli na kritiku reagoval, že digitalizace stavebního řízení je změnou, po které se léta volalo, ale nikdo na ni neměl odvahu. „Bez toho by ale nikdy nebyla šance na zlepšení, byť nepřijde okamžitě a v první fázi jsou obtíže, které nepopíráme, naopak je aktivně řešíme,“ napsal v textové zprávě ČTK.

Systém začal fungovat na začátku července, po měsíci ho ale provázejí problémy, které kritizují úřady, odborná sdružení či stavební firmy. Bartoš v posledních dnech systém hájil. Odmítl také, že by ministerstvo nekomunikovalo a v rozsáhlém příspěvku na síti X se vypořádával s konkrétními připomínkami z kritického dopisu Platformy pro zdravý stavební zákon.

Bartoš také ČTK napsal, že jeho ministerstvo je v denním kontaktu s profesními organizacemi, zástupci samospráv i úřadů. "Bereme velmi vážně jejich zpětnou vazbu, odstraňujeme co nejrychleji hlavní nedostatky a připomínky se snažíme zohlednit v dalším vývoji informačních systémů," uvedl. Připomněl, že přes portál stavebníka od 1. července uživatelé poslali přes 4200 žádostí. Stavební úřady a dotčené orgány začaly pracovat s víc než polovinou. "Z celkem 1900 řízení je jich dokončeno 200, jedná se například o rozdělování a scelování pozemků nebo kolaudace," uvedl.

Jakob v pořadu CNN Prima News zdůrazňoval, že změna stavebního řízení byla nutná a shodovaly se na tom všechny politické strany. Až bude systém plně funkční, stavební řízení se zjednoduší a zrychlí, doplnil. Bartoš podle něj poslance na klubu TOP 09 opakovaně ubezpečoval, že systém bude v pořádku. Byl si také vědom své odpovědnosti.

Místopředseda poslaneckého klubu koaličních Starostů a nezávislých (STAN) Petr Letocha pevně věří, že do konce srpna bude systém plně funkční. "Pokud ne, pak je na Pirátské straně, aby z toho vyvodila nějakou politickou odpovědnost. Jestli tu opravu bude vést ministr Bartoš, nebo někdo jiný, to bych počkal na to září," řekl. Za primární považuje ale debatu o tom, jak zajistit, aby byl systém funkční.

Místopředseda poslanců ANO Patrik Nacher kritizoval, že systém neabsolvoval řádný testovací provoz. "Tak robustní věc se nedá testovat v ostrém provozu," konstatoval. Ministerstvo podle něj mělo ustoupit a start digitalizace posunout třeba na začátek příštího roku. SPD by chtěla k tématu svolat mimořádnou schůzi Sněmovny. Podle Nachera však nemá smysl ji svolat jen kvůli tomu, aby mohli politici Bartošovi vynadat, ale až ve chvíli, kdy by cílem byla například náprava pomocí rychlé novely.

Šéf poslanců SPD Radim Fiala míní, že digitalizace stavebního řízení je "největší průšvih" ve státních IT systémech od roku 1989. Na CNN Prima News se vyslovil pro Bartošovu rezignaci. "Je to jeho politická odpovědnost, ten systém neprogramoval, ale on je ten, kdo rozdával úkoly. Pokud máte v koalici někoho manažersky schopnějšího a zajistí to, bude to řešení," řekl koaličním politikům.