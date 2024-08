Města a obce tlačí na změnu takzvaného rozpočtového určení daní (RUD). Způsob, jakým se mezi samosprávy rozdělují vybrané daně, je podle nich zastaralý. A vadí jim navíc i to, jak vláda nedávno změnila systém sčítání obyvatel. Ten by většinu obcí připravil o část příjmů. Podporu by zástupci samospráv mohli najít i v řadách koaličních politiků.

Vláda novinku schválila před dvěma měsíci, když upravovala pravidla RUD pro kraje. Přitom ale změnila i zdroje dat o počtech obyvatel nejen krajů, ale právě i obcí. To je klíčový parametr, podle kterého se vybrané daně rozdělují. Nově se podle této úpravy nebudou používat data statistického úřadu, ale přímo z registru obyvatel. Zdánlivě nedůležitá technikálie ale bude mít dopady na rozpočty tisícovek obcí.

Dosud se počet obyvatel odvíjel od sčítání lidu, které statistický úřad provádí jednou za deset let. Následně se čísla každého čtvrt roku aktualizovala pomocí statistických hlášení, v nichž se započítali nově narození, zemřelí či přestěhovaní. To však není tak přesná metodika jako registr obyvatel. Ten odpovídá realitě lépe, ale pro obce to zároveň znamená, že jim ubírá obyvatele a tím i příjmy z daní.

