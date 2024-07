Vládním kandidátem na příštího českého eurokomisaře je ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN). Kabinet ho vybral jednomyslně na středečním zasedání, řekl novinářům po jednání premiér Petr Fiala (ODS). Síkela podle Fialy dlouhodobě prokazuje své kompetence a při českém předsednictví ukázal, že dokáže řešit problémy na evropské úrovni. Je to relevantní kandidát s prokázanou praxí ze soukromé sféry i politiky, doplnil premiér. Že je Síkela ideální kandidát, si podle ankety HN myslí i nejvlivnější lidé ze státní správy i byznysu, kteří se zabývají Evropskou unií. Síkelovou hlavní výhodou je podle oslovených lidí fakt, že je politik s ministerskou zkušeností. „Je ideální, když je kandidátem ‚politické zvíře‘ se zkušenostmi a kontakty doma i v Bruselu, a to ve státní správě i byznysu,“ shrnul to jeden z respondentů.

Hnutí STAN navrhovalo vládě kromě Síkely také nově zvolenou europoslankyni Danuši Nerudovou, Piráti navrhli bývalého europoslance Marcela Kolaju. „Snažíme se dosáhnout portfolia, které bude silné, kde bude mít komisař za ČR skutečné pravomoci. Jsme přesvědčeni, že Jozef Síkela je tím pravým kandidátem, který může takové portfolio získat a spravovat,“ řekl Fiala.

