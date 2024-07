Fotbalové Euro je v plném proudu. A to jen několik týdnů poté, co Česko hostilo mistrovství světa v hokeji. V Paříži zase organizátoři dotahují poslední detaily před vypuknutím letních olympijských her. Právě sportovní akce jsou přitom pro planetu...

27. 6. 2024 ▪ 24:48 min.