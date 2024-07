I když Nejvyšší soud uznal, že tříletý podmíněný trest otčímovi, co roky znásilňoval nevlastní dceru, byl nepřiměřeně mírný, již jej nelze zpřísnit. „V tomto případě už to nemůžeme napravit. Je to ale určité upozornění pro orgány činné v trestním řízení, aby v příštích podobných případech postupovaly obezřetněji,“ říká předseda Nejvyššího soudu Petr Angyalossy. V rozhovoru pro HN vysvětluje důvody a co dělat, aby se podobná situace neopakovala.

Co vyčítáte odvolacímu senátu Krajského soudu v Brně v čele s Miroslavem Novákem, který původní nepodmíněný trest změnil na podmínku?

Především si neověřil obhajobu obviněného. Neprověřil si, jaké důsledky ta trestná činnost, protože byla dlouhodobá, měla na oběť. Dodatečně přitom bylo medializováno – a to si mohl krajský soud v rámci dokazování ověřit –, že to pro ni mělo psychické důsledky.

