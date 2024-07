Starobní penze by se mohly od ledna zvýšit v průměru o 356 korun. Přesná částka se ještě dopočítá podle vývoje mezd. Solidární pevná část penze by se měla všem zvednout o 290 korun a k tomu by měl vzrůst zásluhový procentní díl důchodu o 0,4 procenta. Na tiskové konferenci to ve středu oznámil ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Důchod od České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) pobírá zhruba 2,85 milionu lidí. Další desetitisíce penzí vyplácejí systémy resortů obrany, vnitra a spravedlnosti.

„Průměrný starobní důchod v příštím roce vzroste a překoná hranici 21 000 korun. Průměrná výše v příštím roce bude 21 078 korun. Teď v červnu je průměrná výše důchodu 20 708 korun,“ uvedl ministr.

Důchod se skládá ze dvou částí. Solidární pevná výměra je pro všechny stejná a odpovídá deseti procentům průměrné mzdy. Letos činí 4400 korun. Od ledna by se měla zvednout podle Jurečky o 290 korun na 4690 korun. V zásluhovém procentním dílu se pak odráží výše výdělku, odpracované roky a počet vychovaných dětí. Navýšit by se mohl od ledna podle ministra o 0,4 procenta. Tato výměra by se ale neupravovala lidem, kteří nastoupili do předčasné penze po říjnu loňského roku a nemají ještě řádný důchodový věk. Vzrůst by se jim měla jen solidární část.

Navýšení důchodu se vypočítává z průměrné mzdy, průměrné starobní penze, růstu cen u domácností důchodců a růstu reálného výdělku. Zohledňuje se přírůstek indexu spotřebitelských cen za poslední rok od začátku loňského července do konce letošního června, průměrná penze za červen či očekávaná průměrná mzda pro příští rok. Podle Jurečky přírůstek cen u důchodcovských domácností za sledované období dosáhl 1,7 procenta.

Do penzí by příští rok mělo putovat asi 705,9 miliardy korun. Z toho na navýšení bude potřeba 12,2 miliardy korun. Systém důchodového pojištění by měl podle odhadů zůstat dál v deficitu. Příští rok by měl podle dosavadních propočtů činit asi 18,3 miliardy korun, uvedl ministr.

ČSSZ poskytovala letos na konci prvního čtvrtletí 2,37 milionu starobních, 411 500 invalidních a 65 100 vdovských, vdoveckých a sirotčích důchodů. Průměrná starobní penze v červnu činila 20 704 korun. Starobní penze ze systémů resortů vnitra, spravedlnosti a obrany jsou o několik tisíc vyšší.