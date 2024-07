Člověk jde na tenkém ledě. Některé výkony jsou tak složité, že každá chyba se člověku vrátí a může dojít ke komplikacím," říká dětský kardiochirurg Petr Bukovský. Nedávno se podílel na unikátní operaci patnáctiletého chlapce, kterému společné s týmem doktora Roberta Lischkeho v motolské nemocnici transplantovali srdce i plíce naráz. "Operace na tom nebyla to nejsložitější," vysvětluje.

"V našem oboru jsou zásadně složitější operace, než je transplantace srdce nebo dokonce srdce a plic. Výjimečné to bylo organizační stránkou," říká Bukovský k nedávné operaci, kdy dospívajícímu chlapci v Motole dali nové srdce a plíce během jedné operace.

Žádná jiná alternativa než provést operaci obou orgánů podle lékaře nepřicházela v úvahu. "K transplantaci dochází, když už všechny ostatní možnosti selhaly," vysvětluje, kolik předchází tomu, než je pacient zařazen na čekací listinu na vhodného dárce - v tom případě dokonce dvou orgánů.

Zatímco plánování celého zákroku trvalo desítky hodin, samotná operace byla podle Bukovského za několik hodin hotová. "Začalo se tím, že jsme vystříhali pryč srdíčko a pak jsme ustoupili. Mezitím se delší dobu pracovalo na tom, aby se vyjmuly postižené plíce a potom se to v podstatě v opačném pořadí zase vrátilo," popisuje chirurg průběh výkonu.

Pokud jde o nemoci srdce, je podle Bukovského specializované pracoviště soustředící se na dětskou kardiochirurgii v Motolské nemocnici, na kterém působí, unikátní. "Jsme jediné pracoviště pro tu celou populaci. Takže všechny děti, které se u nás narodí a jsou pak diagnostikované s vrozenou srdeční vadu, nakonec skončí u nás," tvrdí lékař, podle kterého to je ročně asi pět set až šest set dětí na sto tisíc nově narozených.

A speciální jsme podle kardiochirurga v Česku také v tom, jak snadno u nás vše funguje. Bukovský to dokládá na svých zkušenostech ze zahraničních misí, na kterých pomáhá zachraňovat dětské životy v regionech, kde potřebná péče není tolik dostupná - například v Indii, Nikaragui, Keni, Jordánsku nebo naposledy v Zambii.

"Vybavení není nikde takové, jako je u nás. Nejezdíme do rozvinutých zemí, kde by to nedávalo smysl, ale do zemí, které to potřebují, jsou na tom hůř a nikde nemají tak kvalitní zázemí, jako máme my. Vždycky je to o kousek, anebo taky o hodně zpátky," přibližuje Bukovský pomoc lékařů nejen v rámci humanitárního projektu Medevac.