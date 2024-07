Do šesti let bude v Praze potřeba 12 tisíc nových míst na středních školách, aby pojaly všechny děti. Problémy s kapacitami však řeší město už teď, což ukazují i výsledky druhého kola přijímacích zkoušek, po nichž je stále bezprizorních na 700 žáků. Hlavní město proto teď pátrá po tom, kde by šlo nové kapacity rychle vybudovat. A zatím slaví první úspěchy.

Magistrát získá dvě budovy na Praze 5, kam plánuje umístit gymnazisty. Už se dohodl s tamní radnicí, že jí přispěje 200 milionů korun na stavbu školy v ulici V Cibulkách a zároveň převezme a zaplatí zhruba miliardovou stavbu školy plánované v budované čtvrti Smíchov City.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál Jaká místa a budovy město prověřuje.

Jaké objekty chce Praha předělat na školy.

Proč Piráti odmítají koupi jedné zvytipovaných budov.