Máš štěstí, že je Euro, jinak bys za to dnes čelil odvolání. Tak se šéf pražské Slavie Jaroslav Tvrdík na valné hromadě Fotbalové asociace České republiky (FAČR) opřel do jejího předsedy Petra Fouska. Uplynuly čtyři týdny, evropský fotbalový šampionát běží dál, ale už bez Čechů. Vypadli v základní skupině se ziskem pouhého jednoho bodu ze tří zápasů. Důvod, proč by měl být asociační prezident hájen, tedy pominul. Jenže odvolat nějakou mimořádnou cestou Fouska by znamenalo další oslabení už tak vachrlatého fungování řídicí organizace. Ne že by silný otřes nemohl v delším horizontu znamenat pokrok, jenže to by musel někdo vědět, co a jak dál, okamžitě jasné cíle začít prosazovat a ještě k tomu bez použití silné ruky.

Co se týče reprezentace, žádný čas není, už 7. září začíná Liga národů, kde národní tým musí potvrdit roli favorita. V lize B má za soupeře Ukrajinu, Albánii a Gruzii – v takové konkurenci není dost dobře možné neaspirovat na postup do ligy A. Navzdory neúspěchu na Euru patrně u týmu zůstane trenér Ivan Hašek, jemuž se za pět měsíců ve funkci nepovedlo skoro nic, ale kdyby se ho FAČR pokusila vyměnit, postavila by jeho nástupce do ještě těžší role, než ji měl bývalý úspěšný internacionál při nástupu sám.

Máme tu tedy situaci, kdy hlava asociace i hlavní muž nejsledovanějšího týmu ve státě přebývají ve funkcích tak nějak podmíněně, strpěně, pod tlakem a proto, že nejsou jiná východiska ani lepší řešení.

