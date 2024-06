Dřevostavby by měly do roku 2035 tvořit až čtvrtinu nově postavených obytných budov v Česku. Počítá s tím strategie, kterou ve středu schválila vláda. Dokument také usiluje to, aby se v Česku ve větší míře zpracovávalo dřevo v zemi vytěžené, řekl novinářům po jednání vlády ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL).

V Česku se v současnosti staví ze dřeva méně než jinde v Evropě. V roce 2022 byl v ČR podíl dřevostaveb na výstavbě rodinných domů 14,1 procenta, v Německu to bylo 29 procent, v Rakousku 33 procent a ve Švédsku 90 procent. Podle Výborného vláda do budoucna zvažuje jako další motivaci pro stavění ze dřeva například slevu na dani z nemovitosti pro dřevostavby.

Ministr uvedl, že v českých lesích se ročně vytěží 14 až 15 milionů metrů krychlových dřeva, z toho až 30 procent připadá na export a v zahraničí se dřevo často také zpracovává. Surovinová politika by tak měla zvýšit využívání a zpracování dřeva v České republice.

Jednou z cest, jak zvýšit využívání dřeva ve stavebnictví, je podle ministra upravení stavebních norem pro dřevostavby. Jejich výška je aktuálně omezena na 12 metrů nad zemí, což stavebníky často odrazuje. Na změně normy pracuje Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, návrh počítá se dvěma limity výšky dřevostaveb, a to 18 metrů u takzvané čisté dřevostavby a 22,5 metru u kombinované dřevostavby, tedy například s železobetonovou konstrukcí.

Ministerstvo zemědělství by mělo podle surovinové politiky v budoucnu také průběžně vyhodnocovat vývoj dostupnosti dřeva, a to na základě dat z Národní inventarizace lesů. Výsledky poslouží jako podklad pro další investiční plány. Cílem politiky je mimo jiné rozvíjet programy, které omezují riziko lesních požárů, kalamitních stavů a škod způsobených zvěří.

Výborný zdůraznil, že nová strategie nezmění současný trend, kdy každoročně v Česku přibývá dřevní hmoty rychleji, než se dřevo těží. Podle něj se nejen zvyšuje objem dřeva v současných lesích, ale roste i výměra lesů.