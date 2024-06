Až polovina mladých lidí ve věku 18–25 let nemá žádný dlouhodobý vztah, vyšlo najevo z nového výzkumu sexuality v Česku Czechsex. „Může jít o novou generační změnu. Jak víme, tak před 50 lety byl průměrný věk prvního sňatku u žen 21 let a u mužů 23,“ říká vědkyně z Institutu pro psychologický výzkum FSS MUNI Anna Ševčíková, která se na výzkumu podílela.

Z dat vyplývá, že 46 procent mladých lidí nemělo vůbec nikdy dlouhodobý partnerský vztah. „Nabízí se taková otázka, proč tomu je. Jestli se jedná o nějakou vývojovou záležitost v tom smyslu, že v psychologii hovoříme o konceptu vynořující se dospělosti, kdy lidé mají větší tendenci asi možná experimentovat, zkoušet různé role, a tudíž se nehrnou do těch stabilních partnerských vztahů,“ vysvětluje psycholožka.

Výsledky výzkumu byly překvapivé, i co se týče prvních sexuálních zkušeností. „Asi 24 procent žen a 35 procent mužů ve věku 18–25 let nemělo nikdy sex. Překvapilo nás to velké číslo u mužů. Čekala bych, že je u nich ta sexualita více přijatelná a je pro ně méně stigmatizující mít příležitostný sex,“ doplňuje Ševčíková.

Z průzkumu také vyšlo, že průměrný věk prvního pohlavního styku je u žen 17,5 roku a u mužů 18 let. „Nejčastěji bez genderového rozdílu uváděli, že čekají na toho pravého partnera. Co se ale liší u mužů a žen, je to, že asi 70 procent mužů přiznalo, že je v prvním sexu brzdí nejistota nebo pociťují plachost navázat intimní kontakt,“ uvádí výzkumnice.

Kde mladí lidé nejčastěji potkávají svého dlouhodobého partnera? Jak často mají sex a jsou spokojení v partnerských vztazích? S čím se nejvíce potýkají LGBTQ+ lidé a řeší mladá generace nějaké sexuální dysfunkce? Dozvíte se ve videu v úvodu článku.