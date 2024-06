Filozofická fakulta Univerzity Karlovy představila opatření, která plánuje zavést pro zvýšení bezpečnosti ve svých budovách. Reaguje tak na prosincový tragický útok střelce, při kterém zahynulo 14 lidí. Systém ochran, který škola vyvinula, převezmou i ostatní univerzitní fakulty. Podle vedoucího krizového štábu Univerzity Karlovy (UK) by se to mělo stát do konce letošního roku.

