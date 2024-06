Mě by to teď nenapadlo," říká bývalý kapitán fotbalové reprezentace Tomáš Ujfaluši k nedbalému zranění záložníka Michal Sadílka, který po tom, co sedl za volant terénní tříkolky a řítil se z kopce, skončil s několika desítkami stehů a přišel o fotbalové Euro. Největší oříšek na české fotbalisty na mistrovství Evropy podle něj ještě čeká. O tom, co pro ně bude úspěchem, má Ujfaluši jasno.

„Gruzie bude velký oříšek. Myslím, že to bude stěžejní zápas, který musíme vyhrát. Pak si to můžeme rozdat s Turkama o případný postup," říká bývalý reprezentační obránce k šancím českého týmu na fotbalovém Euru. Podle něj na zápase s Portugalskem ukázali fotbalisté slabinu a chyběla jim odvaha. "Když jsme získali balon, báli se jít dopředu," komentuje.

Dle Ujfalušiho je pro české fotbalisty úspěchem už samotný fakt, že na mistrovství postoupili. "Na evropské šampionáty postupujeme opakovaně, což je v té skupině, která není vůbec jednoduchá, velký úspěch," vysvětluje bývalý obránce a jako největšího tahouna reprezentace označuje trenéra Ivana Haška.

Ujfaluši v rozhovoru hovoří také o tom, jak fotbalu ubližují excesy některých českých sportovců. V souvislosti se zraněním záložníka Michala Sadílka na tříkolce dodává, že asi nebude ten pravý, kdo by se k tomu měl vyjadřovat po tom, co sám dostal v minulosti pokutu za bouřlivou oslavu v jednom z pražských hotelů.

"Určitě to není něco, na co by fotbalisté měli být hrdí a co si budeme povídat - fanoušci a okolí to vnímají, zapamatují si to a pak to máte pořád. I já to slýchávám, když jsem někde v hospodě," dodává ke svému nechvalně slavnému prohlášení: "Nic jsem neplatil a ta částka nesouhlasí."