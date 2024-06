Bývalý místopředseda Fotbalové asociace ČR Roman Berbr dostal podmíněný trest, finanční trest a zákaz činnosti. Okresní soud Plzeň-město ho uznal vinným pouze ze zpronevěry peněz Plzeňského krajského fotbalového svazu, nikoliv však z ovlivňování zápasů druhé a třetí ligy a z účasti v organizované zločinecké skupině. Soudce Vladimír Žák četl rozsáhlý rozsudek hodinu, nyní pokračuje v odůvodňování rozsudku.

Berbrovi soud vyměřil tříletý trest s pětiletou zkušební lhůtou, dvoumilionový finanční trest a zákaz výkonu funkce statutárního orgánu v obchodní korporaci na dobu tří let. Berbr, který se jako jediný z obžalovaných účastnil bezmála všech více než 40 jednacích dnů soudu, se zpočátku tvářil neutrálně. S postupným čtením rozsudku, když bylo patrné, že ho soud zprostí obžaloby z ovlivňování zápasů a z působení v čele organizované zločinecké skupiny, se uvolňoval a začal se s úsměvem rozhlížet po jednací síni.

Z původně 21 obžalovaných lidí dostal nepodmíněný trest jen bývalý sportovní ředitel Slavoje Vyšehrad Roman Rogoz. Má jít do věznice s ostrahou na čtyři roky a zaplatit 400 000 korun. Soud mu vyměří úhrnný trest, protože byl už v minulosti odsouzen v Praze za podvod v kauze manipulace zakázek Českých drah. Ostatní obžalovaní dostali většinou peněžité tresty a zákazy činnosti.

Berbr čelil obžalobě z podplacení, z pomoci k podplacení, ze zpronevěry a z účasti na organizované zločinecké skupině. Státní zástupce Jan Scholle pro něj požadoval sedmileté vězení, pokutu 5,55 milionu korun a pětiletý zákaz výkonu funkce statutárního orgánu obchodní korporace. Nepodmíněné tresty navrhl ještě pro Rogoze a pro někdejšího hráče a funkcionáře Michala Káníka. Pro Rogoze požadoval trest 7,5 roku vězení a 350 000 korun a pro Káníka šest let a osm měsíců vězení a 504 000 korun.

Pro ostatní obžalované navrhl podmíněné tresty, pokuty a zákazy působit jako rozhodčí, asistent rozhodčího nebo delegát. Za účast na organizované zločinecké skupině může hrozit až dvanáctileté vězení. Berbr, který v neděli oslaví 70. narozeniny, vinu odmítá, stejně jako většina obžalovaných.

Čtyři obžalovaní už mají pravomocné tresty. Jedním z nich je bývalý rozhodčí a také jeden z hlavních obžalovaných v kauze Tomáš Grímm, který v případu vystupoval jako spolupracující obviněný a dostal půlroční podmíněný trest, pokutu 198 000 korun a pětiletý zákaz činnosti. Podmíněné tresty mají i bývalý rozhodčí Marek Janoch, bývalý delegát Miroslav Skála a Petr Tarkovský, obžalovaný za to, že Berbrovi pomohl vyvést peníze z Plzeňského krajského fotbalového svazu.

„Tresty jsou možná trochu jiné, než veřejnost očekávala, ale rovnou říkám, že je mi jedno, co veřejnost očekávala,“ uvedl soudce Žák v odůvodňování rozsudku. Začal tím, že čtyři uzavřené dohody o vině a trestu neměly absolutně žádný vliv na rozhodnutí soudu u ostatních obžalovaných.

Soudce ve zdůvodnění rozsudku mimo jiné řekl, že soud nenašel důkazy o tom, že by obžalovaní působili jako organizovaná zločinecká skupina v čele s Berbrem. Jednak ne všichni obžalovaní se účastnili všech skutků, ale také se podle soudce nepodařilo najít důkazy pro to, že by Berbr měl z ovlivňování zápasů nějaký zisk.

V obecné rovině pak soudce konstatoval, že samotné ovlivňování zápasů není vlastně trestné, ale amorální a neetické. „Je to v rozporu s vnitřními předpisy FAČR a v rozporu s fair play. Výjimkou jsou úplatky,“ uvedl Žák.

Jak řekl, soud není od toho, aby očistil fotbal. Z vyšetřování policie ale vyplývá podle soudce, že ovlivňování zápasů nebylo asi standardní, ale zase nijak výjimečné a k ovlivňování docházelo na řadě úrovní.

Podle soudce by jako protiprávní mohlo být ovlivňování zápasů, na které se sází. Pak by poškozenými byly zřejmě sázkové kanceláře. Ty se ale k trestnímu řízení se svými nároky nepřipojily. Soudce Žák řekl, že je přitom pravděpodobné, že ovlivňování zápasů kvůli sázkám není výjimečné. Sázeli rozhodčí, funkcionáři a zřejmě i hráči, řekl plzeňský soudce.