Jeden voják zemřel na místě pondělního výbuchu munice ve vojenském prostoru Libavá na Olomoucku. Osm lidí je zraněných, mezi nimi sedm vojáků a jeden občanský zaměstnanec. Jde výhradně o Čechy. ČTK o tom informoval mluvčí ministerstva obrany David Polák. Výbuch nastal krátce po 11:00 v prostoru trhací jámy Čermná. Munice vybuchla při plánovaném výcviku pyrotechniků, všichni byli příslušníky Centra zabezpečení munice Týniště nad Orlicí.

Na místě zasahuje Hasičský záchranný sbor, míří tam také ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Událost vyšetřuje Vojenská policie. Blízcí zraněných a zemřelého vojáka byli podle mluvčího o nešťastné události vyrozuměni.

Zranění byli převezeni do Fakultní nemocnice v Olomouci (FNOL) a do Vojenské nemocnice Olomouc. Dva vojáci přepraveni letecky do FNOL utrpěli středně těžká poranění. Ostatní zranění jsou ve Vojenské nemocnici Olomouc, řekl ČTK mluvčí fakultní nemocnice Adam Fritscher.

Černochová v prohlášení na sociální síti X označila výbuch za tragickou událost, jejíž příčina „je a bude předmětem vyšetřování“. Ministryně míří na místo výbuchu, aby se bezprostředně seznámila s jeho následky a poděkovala záchranným složkám za profesionální zásah.

Ve vojenském prostoru Libavá na Olomoucku se pořádají výcviky profesionálních vojáků, aktivních záloh i dobrovolná vojenská cvičení. V Libavé se konají také výcviky ukrajinských vojáků, kteří v Česku cvičí v rámci asistenční mise Evropské unie pro Ukrajinu. Loni jich ČR spolu s Polskem vycvičila přes 4000, mandát na stejný počet ukrajinských vojáků byl schválen i na letošní rok.