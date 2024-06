Na pomezí jižních Čech a Vysočiny, mezi Pelhřimovem a Táborem, leží malé městečko Černovice. Má necelých 1800 obyvatel. Rozhodně to ale není žádná ospalá díra. Od roku 2010 tu vládne Jan Brožek (KDU-ČSL), chlap jako hora s citem pro přírodu. I díky tomu jsou Černovice zelenou obcí roku 2024 v kategorii obcí nad tisíc obyvatel. Samozřejmě že všechno není jen o starostovi, ale v malých obcích je jeho role zásadní. Není náhoda, že právě pod Brožkovým vedením obec zezelenala.

Starosta Brožek, který obec řídí již od svých třiceti let, je vzděláním přírodovědec – vystudoval geografii, geoinformatiku, regionální geografii a nyní si ještě na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích dělá doktorát z krajinné ekologie.

„Obce toho pro životní prostředí mohou udělat opravdu hodně. Mají významnou roli,“ je přesvědčený Brožek. Pod jeho vedením Černovice před pár lety revitalizovaly Mariánské náměstí. Myslely přitom i na dešťovou vodu, ta v obcích většinou končí v kanalizaci a zbytečně zatěžuje čistírny odpadních vod. Tady pod náměstím vybudovali tři desetikubíkové retenční nádrže, do nichž svedli dešťovou vodu ze střech a pak s ní zalévají stromy a záhony na náměstí. Část povrchů náměstí je vsakovacích, tak aby se přes ně voda dostala do země. A u záhonů některé obrubníky snížili tak, aby k nim mohla dešťová voda ze zpevněných povrchů odtékat. „Je to velmi jednoduché a levné opatření, přitom ohromně efektivní,“ říká Brožek.

Zelená obec roku Soutěž organizují ČSOB a Hospodářské noviny od roku 2023. Letos pod záštitou Ministerstva životního prostředí ČR, Svazu měst a obcí a České rady pro šetrné budovy. V prvním ročníku soutěže byla na prvním místě v kategorii do 1000 obyvatel obec Hostětín, v kategorii nad 1000 obyvatel město Slavičín a vítězem speciální kategorie Sociální počin roku se stala obec Záměl. Soutěž je otevřena všem obcím, které se angažují v environmentální oblasti, udržitelném fungování a odpovědném postoji k životnímu prostředí. Jejím smyslem je sdílet dobré příklady s ostatními a podpořit jejich rozvoj.

To jsou všechno řešení, která doporučuje i Sdružení oboru vodovodů a kanalizací. „Musíme přestat přemýšlet tak, že dešťová voda patří do kanalizace,“ řekl HN jeho ředitel Vilém Žák v březnovém rozhovoru.

O tom, co mohou obce pro životní prostředí dělat, má Brožek poměrně jasnou představu. Oboru se opravdu věnuje, což dokládá i fakt, že před zhruba dvěma měsíci od ministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL) převzal post předsedy odborné komise KDU-ČSL pro životní prostředí. „Jsem tam ale stále jako nováček, takže jsem v té funkci ještě nestihl nic předvést,“ usmívá se Brožek.

Černovice jsou lemované lesy, z velké části obecními. Přestože jsou převážně smrkové, kůrovcové kalamitě se zatím vyhnuly, lýkožrout smrkový ale číhá takřka za kopcem. Vysočina, kde lesy v nedávných letech výrazně zdecimoval, je blízko. Černovice už proto mají jasnou představu, jak se chtějí o svých zhruba 240 hektarů lesů starat.

„S lesním hospodářem už jsme domluvení, že změníme způsob hospodaření v našich lesích. Máme plán na 150 let. Kde to půjde, přejdeme na nepasečný a výběrný způsob hospodaření, což znamená, že nebudeme při kácení vytvářet paseky. Kácet budeme jednotlivé stromy tak, aby měla těžba efektivitu, zároveň ale aby v lese nějaké stromy zůstaly,“ popisuje Brožek.

Starosta je velkým podporovatelem obnovitelných zdrojů energie, i proto teď v Černovicích přemýšlejí i o možnosti vybudování parku větrných elektráren. „Loni za námi přišel investor s hodně zajímavou nabídkou.“ Obec má vhodnou plochu až pro pět větrných elektráren. Stejně tak sousední obec Křeč.

V obci využívají i fotovoltaické elektrárny. První vznikla na střeše základní školy už v roce 2012, a to díky soukromému investorovi. „Máme zpracovanou místní energetickou koncepci. Počítáme v ní se sdílením elektřiny a vybrali jsme i ty nejdůležitější objekty, kde se to vyplatí. Fotovoltaika bude na obecním úřadě, na sokolovně a na čistírně odpadních vod,“ vypočítává Brožek a dodává: „Konkrétně na čistírně má tato investice úžasnou návratnost pod čtyři roky. Je to energeticky náročný provoz a všechna vyrobená elektřina se tam hned spotřebuje.“

V budoucnu se chce obec zapojit do komunitní energetiky, kterou nyní legislativa v Česku nově umožní. Město pracuje i na zateplování obecních budov, protože tím ušetří významnou část energií. „Zateplenou už máme budovu městského úřadu a v dobrém standardu je sokolovna. Nyní upravujeme hasičskou zbrojnici. I na ni se nám snad povede umístit fotovoltaiku,“ doufá Brožek.

V téměř pasivním standardu má bytový dům a v pasivním bude budova dětské skupiny. „To je první dřevostavba, kterou tu stavíme, a na to se hodně těším,“ říká černovický starosta.

Co se vytápění týče, přechází město na tepelná čerpadla. Obecní úřad má k dispozici i dva elektromobily, s jedním z nich jezdí už od roku 2018. „Jiné auto než elektromobil bych už do města nekoupil,“ dodává Brožek.