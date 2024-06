Po zveřejnění výsledků voleb do Evropského parlamentu propukl pavilon Bohemia v pražských Holešovicích v jásot. Koalice Přísahy a Motoristů, která zde měla volební štáb, totiž získala dohromady 10,26 procenta hlasů a do Bruselu ji odjede reprezentovat bývalý automobilový závodník Filip Turek a migrační socioložka Nikola Bartůšek. Nejemotivněji se projevoval předseda Přísahy Robert Šlachta. „Nemohl jsem tomu uvěřit, úplná bomba,“ reagoval. V rozhovoru s HN a Aktuálně.cz mluvil o tom, co přinesly výsledky voleb, odpovídal na to, jestli se společně chystá koalice i do parlamentních voleb a co v něm vyvolávají fotografie Filipa Turka se zdviženou pravicí nebo příspěvky, kde mluví o Hitlerovi jako o „tatíčkovi“.

Filip Turek po vyhlášení výsledků řekl, že tohle je jenom začátek velkých věcí. Je to pro koalici Přísahy a Motoristů začátek velkých věcí i na domácí politické scéně?

My jsme deklarovali, že jestli bude občany bavit spojení Přísahy s Motoristy, tak si sedneme a budeme se, v závislosti na výsledku, bavit o dalších možnostech. Výsledek je naprosto úžasný, Filip to naznačil, debaty pojedou dál. Mám radost i z jižní Moravy, kde jsme byli hned druzí za hnutím ANO. Tam také kandiduju na podzim do Senátu. Stavíme kraje s tím, že v některých už bude Přísaha s podporou Motoristů. Takže je možné, že se to uchytí více i v domácí politice. Věřím, že občané na to mají chuť, a ve volbách to předvedli.

Co se dočtete dál Co říká na výsledky voleb předseda Přísahy Robert Šlachta.

Jak komentuje fotografie Filipa Turka se zdviženou pravicí.

Na co se chce zaměřit v politice na domácí půdě.