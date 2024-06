Eurovolby v Česku opět vyhrálo ANO před koalicí ODS, KDU-ČSL a TOP 09, následují Přísaha s Motoristy, Stačilo!, STAN, Piráti a SPD s Trikolorou. ANO získalo v letošních eurovolbách sedm mandátů, tedy o jeden víc než před pěti lety. Strany koalice Spolu budou mít 6 europoslanců, o dva méně než dosud. Starostové v letošních eurovolbách zdvojnásobili počet svých europoslanců na dva, Piráti budou mít podle Českého statistického řadu místo tří jednoho europoslance.

Lídr opozičního hnutí ANO Andrej Babiš označil výsledek voleb za velké zadostiučinění. Novinářům řekl, že zástupci hnutí v pondělí poletí do Bruselu. Jednat chtějí o členství ve výborech či frakci. „Zítra jdeme do práce, takže nebudeme vlastně oslavovat. Máme všichni radost. Je to velké zadostiučinění. Makali jsme naplno," řekl krátce po oznámení výsledků Babiš. Zatím neví, v jaké frakci by mělo jeho hnutí v europarlamentu být. Podle něj jednání začnou v úterý.

Koalice Spolu dosáhla podle premiéra Petra Fialy (ODS) v eurovolbách se ziskem šesti mandátů slušného výsledku, strany koalice se budou podle něj snažit, aby další volby vyhrály. Volby tak pro Spolu znamenají hlavně motivaci. Lídři ODS, TOP 09 a KDU-ČSL pogratulovali k hnutí ANO, které v hlasování zvítězilo. Premiér v první reakci zmínil velkou volební účast, která podle něj ukázala, že evropským volbám přikládají Češi větší význam než dříve, což je dobře. Koalice bude mít šest europoslanců, o dva méně než dosud.

"Dosáhli jsme slušného výsledku. Nejsme ani nadšeni, ani zklamáni. Šest mandátů bylo minimální hranicí pro úspěch v těchto volbách," řekl Fiala. Volby podle něj poskytly stranám koalice zpětnou vazbu, kterou se budou snažit využít pro další volby. "Snili jsme o prvním místě, ale bereme s pokorou i to druhé," uvedl lídr kandidátky Alexandr Vondra (ODS).

Překvapením letošních voleb je koalice hnutí Přísaha se stranou Motoristé sobě, která získala 10,26 procenta a bude mít dva mandáty. Sociální demokracie se letos do Evropského parlamentu nevrátila, neprosadila se ani Paroubkova ČSSD, Rajchlovo PRO nebo Vrábelova ČR na 1. místě.

✍️Bývalý český prezident Václav Klaus dorazil do volebního štábu Přísahy a Motoristů. @hospodarky pic.twitter.com/CeFrQstirO — Veronika Capáková (@VCapakova) June 9, 2024

Mandát obhájilo deset z dosavadních 14 europoslanců, kteří znovu kandidovali. Čtyři z nich na kandidátce koalice Spolu, tři za ANO, po jednom za komunisty, Piráty a SPD. Vyplývá to z informací, které v neděli večer na tiskové konferenci k volbám řekl předseda Českého statistického úřadu (ČSÚ) Marek Rojíček.

Z 21 dosavadních europoslanců za Českou republiku jich mandát neobhajovalo sedm. Za koalici Spolu znovu v Evropském parlamentu zasednou dva europoslanci, kteří v předchozích volbách kandidovali za ODS, a po jednom za TOP 09 a KDU-ČSL. Za ANO v Evropském parlamentu zůstanou všichni tři europoslanci, kteří o to znovu usilovali.

Mezi nově zvolenými sedmi europoslanci ANO bude v europarlamentu znovu zasedat Ondřej Knotek, Martin Hlaváček a Ondřej Kovařík. Za ODS mandát z minulých voleb obhájil Alexandr Vondra a Veronika Vrecionová, za TOP 09 Luděk Niedermayer a za lidovce Tomáš Zdechovský.

Z dosavadních tří pirátských europoslanců bude v europarlamentu znovu jen Markéta Gregorová, ze dvou za SPD zůstává pouze Ivan David. Mandát obhájila ještě předsedkyně komunistů Kateřina Konečná, která letos vedla kandidátku koalice Stačilo!.

K letošním volbám do Evropského parlamentu přišlo v Česku 36,45 procenta oprávněných voličů. Je to nejvyšší účast od vstupu České republiky do Evropské unie. Před pěti lety hlasovalo 28,72 procenta. Výsledky voleb dnes zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Ve všech krajích byla letos volební účast vyšší než 30 procent. Nejvíc oprávněných voličů přišlo v Praze, a to 42,58 procenta. Naopak nejmenší zájem o volby byl v Karlovarském kraji, kde k urnám přišlo 30,21 procenta voličů.