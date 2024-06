Izraelská armáda osvobodila čtyři živé rukojmí z centrální části Pásma Gazy. Informují o tom aktuálně tiskové agentury. Tři muže a jednu ženu loni 7. října unesli z hudebního festivalu teroristé. Rukojmí byli podle sdělení armády zachráněni dnes ráno při obtížné speciální operaci v Nusajrátu. Zachránění jsou ve věku od 21 do 40 let a byli převezeni na vyšetření do nemocnice.

Dnešní zásah izraelských vojáků je největší svého druhu na záchranu rukojmích od vypuknutí nynější války. Ta se rozhořela právě po útoku teroristů z palestinského hnutí Hamás z loňského října. Celkový počet zachráněných zajatců se nyní zvýšil na sedm.

Příslušníci Hamásu po svém říjnovém útoku v jižním Izraeli unesli zhruba 250 lidí a drželi je jako rukojmí. Přibližně polovina z nich byla propuštěna v rámci týdenního příměří v listopadu. Hamás podle izraelských úřadů stále zadržuje více než 130 rukojmích, přičemž ale zhruba čtvrtina z nich je považována za mrtvé.

Izraelská armáda dnes krátce před oznámením o záchraně čtyř rukojmích uvedla, že nyní útočí na infrastrukturu v oblasti Nusajrát. Ministerstvo zdravotnictví v Gaze, které má pod kontrolou Hamás, informovalo o desítkách mrtvých a zraněných. Podle médií je velmi neobvyklé, že Izrael informoval o svém zásahu v době, kdy ještě nebyl u konce.