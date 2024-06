Výcvik v Česku loni absolvovaly čtyři tisícovky vojáků, na stejný počet je schválený mandát i pro letošní rok, uvedla v rozhovoru s ČTK ministryně obrany Jana Černochová (ODS). S ohledem na geografickou blízkost vojenského prostoru v Libavé na Olomoucku a Ukrajiny naopak Česko neplánuje vysílat své instruktory přímo na Ukrajinu, což podle médií zvažují některé země v rámci iniciativy francouzského prezidenta Emmanuela Macrona.

Zda se podaří dosáhnout maximálního počtu, bude záležet i na tom, jak se bude dařit rekrutovat lidi na Ukrajině. „Ve chvíli, kdy máme informaci, že je naplněný turnus, poskytujeme naše výcvikové prostory a instruktory. Myslím si, že stojí za to,“ řekla Černochová.

Při svých návštěvách některých turnusů, do kterých se může naráz zapojit maximálně 800 stovek účastníků, měla velmi pozitivní dojmy. „Vidíte tam muže, ženy, lidi různého věku a vzdělání, kteří jsou velmi motivovaní bránit svou zemi a chtějí se za rekordní čas naučit věci, které se jindy vojáci učí složitě v dlouhodobých kurzech. Oni vědí, že ten čas nemají a některé dovednosti musí zvládnout prakticky během pár hodin,“ dodala.

Francouzský deník Le Monde koncem května napsal, že Macron s několika evropskými státy jedná o vytvoření koalice, která by cvičila ukrajinské vojáky přímo na Ukrajině. První instruktoři by do země, která se přes dva roky brání ruské invazi, mohli odjet už za několik týdnů nebo dokonce dnů, napsal list.

Francie a další státy věc podle Černochové zvažují kvůli své vzdálenosti od Ukrajiny, protože přepravování ukrajinských vojáků by nedávalo logisticky smysl. Česko to naopak ze stejného důvodu dělat nemusí. „Ze slovensko-ukrajinské hranice je to na naší Libavou pár stovek kilometrů. Takže za ČR můžu říct, že my nic takového v tuto chvíli neplánujeme a nechystáme," doplnila. Francouzskou iniciativu nicméně kvituje, chápe a nemá k ní žádné výhrady.