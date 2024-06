Předseda opozičního hnutí ANO Andrej Babiš ve středu v předvolební debatě na CNN Prima News zkritizoval Evropskou komisi, rozhodovat by podle něj měli lídři států. Premiér a předseda ODS Petr Fiala nesouhlasil, premiéři a prezidenti podle něj v Evropské unii určují základní směr. Babiš podle něj Evropě nikdy nerozuměl, řekl dva dny před volbami do Evropského parlamentu.

Předseda hnutí ANO v debatě řekl, že je v Evropské unii potlačována svrchovanost členských států. Evropská komise podle něj zneužívá pozici, která by jí neměla příslušet. Evropa by měla fungovat tak, že by měli mít rozhodovací slovo předsedové vlád a prezidenti, doplnil.

Podle Fialy se EU v posledních dvou letech výrazně změnila, mimo jiné pod vlivem ruské agrese na Ukrajině. Evropa je dnes méně ideologická a více realistická, více také naslouchá zájmům zemí střední Evropy, řekl.

Lídři dvou nejsilnějších uskupení se dotkli také tématu drahých potravin či energií, vyjádřili se také k přijetí eura. Babiš Fialu označil za blázna či nejprolhanějšího politika od revoluce. Podle Fialy nemá Babiš argumenty, a proto ho napadá. Babiš se později omluvil, že v roce 2021 o Fialovi řekl, že je slušný člověk. „Jste lhář a podvodník,“ prohlásil. Fiala nechtěl na osobní urážky reagovat, každý si podle něj udělá obrázek sám. „Jediné, čeho jste schopen, tak nálepkovat a urážet,“ dodal premiér.

Tématem byla také válka na Ukrajině. Fiala je přesvědčen o tom, že všichni, kteří vyzývají k okamžitému zasednutí k jednacímu stolu, nahrávají zájmům Ruska. Podle Babiše je cílem ANO mír pro občany ČR. Fiala by se podle něj měl soustředit více na mírové iniciativy než například na dodávky „nekvalitní munice“.

Debata se věnovala i bezpečnosti a migračnímu paktu. Fiala zopakoval, že zástupci vlád na úrovni EU vyjednali dobré rozhodnutí, které bylo následně změkčeno Evropským parlamentem, a proto se Česko zdrželo a chce v migrační politice další posuny. „Kdybych byl spokojený, tak ČR hlasuje pro,“ uvedl Fiala. Podle Babiše Fialova vláda vyjednávání o paktu „podělala“. Řešit nelegální migraci by chtěl vojenskou operací proti pašerákům. „Vstup ilegálního migranta na evropskou půdu musí být trestný čin,“ řekl.

Volby se v Česku uskuteční v pátek a sobotu, výsledky oznámí Český statistický úřad v neděli večer. ČR má 21 mandátů, kandiduje 30 stran, hnutí a koalic. Vítězství bude obhajovat ANO, které před pěti lety obsadilo šest křesel. ODS obhajuje čtyři mandáty, Piráti tři, stejně jako někdejší koalice STAN a TOP 09. SPD a KDU-ČSL mají po dvou europoslancích, komunisté jednoho.