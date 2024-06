Závislosti na ruské ropě se Česká republika zbaví nejpozději do poloviny příštího roku. O zrušení výjimky na dovoz ruské ropy chce premiér Petr Fiala (ODS) požádat ihned poté, co bude dokončen projekt rozšíření italského ropovodu TAL. Práce na něm se nyní naplno rozběhly. Technologické úpravy budou hotové do konce letošního roku. Následovat budou dokončovací práce a provozní testy. Na ruské ropě z ropovodu Družba nebude ČR závislá po 60 letech, řekl v úterý Fiala po setkání s vedením státní společnosti Mero v Centrálním tankovišti ropy Nelahozeves.

Rozšířený ropovod ročně do Česka přivede o čtyři miliony tun ropy navíc. Pokryje to spotřebu obou rafinerií v Litvínově i Kralupech nad Vltavou. „Zároveň dojde k výrazné modernizaci ropovodu TAL, který bude patřit mezi nejbezpečnější a nejvýkonnější v rámci celé Evropy,“ doplnil ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS).

Podle ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely (STAN) projekt významně posílí energetickou bezpečnost Česka. „Zároveň nám umožní postupně upustit od plateb za ruskou ropu ruskému diktátorskému režimu, a to je nejen v našem morálním, ale taky strategickém zájmu,“ dodal Síkela.

Celkové náklady na kompletní úpravy a navýšení kapacity, která bude spočívat v urychlení přepravy ropy, by měly být zhruba 1,3 až 1,6 miliardy korun a hradit je bude Mero. Podle ředitele společnosti Jaroslava Pantůčka se ale jedná o tom, že by část zaplatily i rafinerie.

Na přechod od ruské ropy se připravuje také provozovatel tuzemských rafinerií Orlen Unipetrol. „Litvínovská rafinerie je na přechod ke zpracování nových ropných směsí již technologicky připravena. Nyní pokračujeme v testování různých ropných směsí z celého světa, zejména guyanského, iráckého, saúdskoarabského a severomořského původu, a čekáme, až státní společnost Mero dokončí projekt navýšení přepravní kapacity ropovodu TAL. To nám umožní zahájit proces přechodu na tyto nové ropné směsi,“ uvedl mluvčí společnosti Pavel Kaidl.

Zároveň připomněl, že firma od loňského července postupně navyšuje objem zpracovávaných alternativních ropných směsí, a to především z důvodu dostupnějších přepravních kapacit ropovodu TAL. „Od čtvrtého čtvrtletí 2023 již dovážíme a zpracováváme více neruské ropy než ruské. V prvním čtvrtletí letošního roku jsme meziročně snížili dovoz ruské ropy o 22 procent,“ řekl Kaidl.

Další rafinerie Orlen Unipetrol v Kralupech nad Vltavou zpracovává výhradně neruskou ropu, zejména z Ázerbájdžánu, Kazachstánu, Saúdské Arábie a Severní Ameriky.

Loni přiteklo do českých rafinerií 7,4 milionu tun ropy, z toho přibližně 58 procent tvořila ropa z ropovodu Družba, který vede z Ruska. Zbytek tvořily dodávky z německého ropovodu IKL, jenž navazuje na italský ropovod TAL. V nejbližších dnech se na něm připravují první technické úpravy, výměna čerpadel v rakouském Grubenu. ČTK