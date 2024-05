Tisíce lidí v pondělí oslavily s českým národním hokejovým týmem v Praze zisk titulu mistrů světa. Mnozí fanoušci měli hokejové dresy a české vlajky nebo si na tváře namalovali české národní barvy. Ve čtvrtek hokejovou reprezentaci přijme na Pražském hradě prezident Petr Pavel. Prezident navštívil několik utkání českého týmu a hráčům k titulu osobně gratuloval hned po nedělním finále. Mistrovství světa v hokeji, které se uplynulé dva týdny konalo v Praze a Ostravě, přineslo podle sázkových kanceláří rekordní objem sázek 2,9 miliardy korun a závěrečný duel se Švýcarskem byl nejsledovanějším pořadem tuzemských televizí za téměř dva roky. Šampionát také zvedl tržby restaurací a hotelů.

Hokejisté se v pondělí odpoledne s fanoušky na pražském Staroměstském náměstí zdravili i s pohárem nejprve na střeše autobusu, kterým přijeli. Fanoušci je přivítali nadšeným křikem a skandováním „kdo neskáče, není Čech“. Po několika minutách reprezentanti vyslyšeli volání „pojďte sem“ a vydali se na pódium.

Prezident Pavel přijme hokejisty ve čtvrtek na Pražském hradě, oznámila dnes na síti X prezidentská kancelář. Prezident už po finále přímo v šatně hokejistům poděkoval a ocenil i organizaci šampionátu. Tým podle něj přinesl „nové Nagano“.

Sledovanost mistrovství byla mimořádná. Z pohledu všech televizí v Česku bylo nedělní finále ČR - Švýcarsko nejsledovanějším pořadem od 25. prosince 2022, kdy ČT vysílala pohádku Krakonošovo tajemství. Zápas si nenechalo ujít 76 procent lidí, kteří měli v tu dobu zapnutou televizi. Aspoň na chvíli si ho pustilo 4,81 milionu diváků. Na kanále ČT Sport a na internetovém iVysílání sledovalo finále 3,74 milionu diváků starších čtyř let. Martin Klimeš z tiskového oddělení České televize ČTK řekl, že pro ČT Sport to byl nejsledovanější přenos a pro ČT druhý divácky nejúspěšnější po finále olympijských her v Naganu ČR-Rusko v roce 1998, které vidělo 4,16 milionu diváků.

Operátor O2 podle ředitele firmy pro fixní produkty a inovace Tomáše Křešťáka zaznamenal oproti loňskému šampionátu nárůst provozu v síti o 40 procent. „Pokud bychom srovnávali s mistrovstvím světa v ledním hokeji v roce 2022, pak mluvíme o nárůstu provozu dokonce o rovných 100 procent,“ uvedl.

Restauracím během šampionátu stouply tržby o 25 až 30 procent. ČTK to řekl prezident Asociace hotelů a restaurací ČR Václav Stárek. Příznivý vliv mělo mistrovství i na hotely, které byly v pořádající Praze a Ostravě průměrně z 90 procent plné. Podle oslovených analytiků se akce projevila lokálně v tržbách obchodníků, ale na českou ekonomiku jako celek podle nich šampionát dopad neměl. Větší vliv by mohlo mít podle expertů vítězství českého mužstva, které by mohlo zlepšit spotřebitelskou náladu, a tím i přispět k rychlejšímu růstu ekonomiky.

O desítky až stovky procent se podle obchodníků oslovených ČTK zvedla poptávka po hokejových dresech, českých vlajkách nebo i televizích a výčepních zařízeních. Například zájem o dresy hokejové reprezentace stoupl na on-line srovnávači Heureka.cz za posledních 30 dní zhruba pětinásobně. Vyšší tržby měli také prodejci potravin. V nákupních košících se častěji objevovalo pivo, nealkoholické nápoje či slané pochutiny.

Podle marketingových expertů, které oslovila ČTK, vybojovaný titul pozitivně zaznamenají zejména hráči, kterým se promítne do marketingové hodnoty. U těch, kteří na šampionátu zazářili a před ním nebyli příliš známí, například u brankáře Lukáše Dostála, reklamní hodnota stoupla podle odborníků až několikanásobně.

Vydělat na akci zkoušeli i podvodníci, kteří prodejem několika set falešných vstupenek podle policie způsobili škodu téměř 2,6 milionu korun. Jinak bylo mistrovství z pohledu policistů klidné. Policisté ocenili celkově poklidnou atmosféru bez výrazných narušení veřejného pořádku. Za „jedinou kaňku na celkovém obraze“ označila policie právě prodej falešných lístků, kterých zajistila 730.