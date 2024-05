Jedenáct let byl Martin Matejka spojený s ČEZ. Do roku 2020 vedl jeho úspěšné oddělení obchodování s elektřinou. Dodnes také na práci týmu, jehož fungování někdo veřejně přiblíží zcela výjimečně, rád vzpomíná. Teď však má jednačtyřicetiletý slovenský rodák žijící léta v Česku zcela jiné plány než se ohlížet do minulosti.

Místo stamilionových obchodů s energiemi rozjíždí úvěrový start-up Firefish, v rámci něhož si veřejnost i instituce mezi sebou mohou půjčovat peníze – namísto tradičních aktiv však ručí bitcoinem. Matejkův tým zároveň přišel s inovativním řešením, díky němuž je údajně zastavený bitcoin v mnohem větším bezpečí, než je u konkurence – i v globálním měřítku – zvykem. Za rok zkušebního provozu lidé u Firefish zastavili bitcoin v hodnotě kolem 300 milionů korun. Zatím přitom projekt působil jen pro uzavřenou komunitu mezi Čechy a Slováky. Matejkovy plány směřují o mnoho řádů výš – k několika procentům celosvětového trhu s bitcoinem.

Váš životopis na LinkedIn začíná v roce 2006 pozicí spot tradera v ING. Vzpomenete si na svůj první obchod, z něhož jste měl fakt upřímnou radost?

Svoje první obchody mám spíš spojené s pocitem nervozity. Když se člověk po škole dostane na trading, je ohromený rozsahem hodnot, s kterými se tam pracuje.

Co se dočtete dál Co přimělo dlouholetého úspěšného tradera ČEZ změnit obor a rozjet vlastní projekt.

Jak se Matejka dostal k bitcoinu a kdy mu učaroval.

Kolik lidí na start-upu Firefish pracuje, která známá česká skupina do něj zainvestovala?

Jaké má Matejka s Firefish ambice.

Jak funguje tradingové oddělení ČEZ.